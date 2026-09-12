Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,5% στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ΕΛΑΣ με 16,5% και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ με 9%.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες σε ποσοστό 78%, ενώ ακολουθούν τα ζητήματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς, χαμηλών μισθών και υγείας.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27% στην εμπιστοσύνη για την πρωθυπουργία, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστό 16%.

Το 74% των ερωτηθέντων αποκλείει το ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο θα βρίσκεται υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά.

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Προβάδισμα 9 μονάδων έναντι της δεύτερης ΕΛΑΣ καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Prorata, που δημοσιεύεται σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%, σημειώνοντας άνοδο μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 9%, καταγράφοντας επίσης άνοδο κατά μισή μονάδα.

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Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8% και το ΚΚΕ με 6%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 4,5%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% και οι Δημοκράτες στο 1%. Τα άλλα κόμματα συγκεντρώνουν 4%, ενώ το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο.

Σχετικά με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μόλις το 17% των πολιτών εκτιμά ότι η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου.

Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ αντιμετωπίζονται θετικά από το 29% των ερωτηθέντων, ενώ το 69% τις αξιολογεί αρνητικά.

Η ακρίβεια στην κορυφή των προβλημάτων

Η ακρίβεια παραμένει με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, καθώς το 78% την αξιολογεί ως το βασικότερο πρόβλημα. Ακολουθούν τα ζητήματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας με 44%, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%.

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 16%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνουν από 6%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από 4%.

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο ψήφου σε κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 74% απαντά ότι είναι «εντελώς απίθανο» και το αποκλείει. Το 15% δηλώνει ότι είναι «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», ενώ το 5% θεωρεί την επιλογή αρκετά πιθανή και το 4% πολύ πιθανή.