Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται στα σημαντικότερα προβλήματα για τους πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31%, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 15,9% και το ΠΑΣΟΚ με 12,1%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με 27,9%, ενώ σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκφράζει δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει περιορισμένη πρόθεση των πολιτών να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

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Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, ενώ η εικόνα στην πρόθεση ψήφου καταγράφει σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά αρκετών κομμάτων.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 13,2% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,1%.

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Στη συνέχεια βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες από 1,1%, η Νίκη 0,9% και η Νέα Αριστερά 0,4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 16,9%.

Η παράσταση νίκης

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 56,1%, ενώ ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 9,5% και το ΠΑΣΟΚ με 5%.

Σε ό,τι αφορά τους λόγους που θα μπορούσαν να καθορίσουν την τελική επιλογή των ψηφοφόρων, το 39% αναφέρει την προσδοκία για άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 29,2%, η ανάγκη σταθερότητας λόγω των διεθνών αναταράξεων με 27,5% και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου με 22,2%.

Εκτίμηση ψήφου και κατανομή εδρών

Στην εκτίμηση ψήφου, με πολυπαραγοντική κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, έναντι 30,5% τον Ιούνιο.

Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,9%, από 15,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,1%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7,3%, από 5,9%, το ΚΚΕ 6,8%, από 6,5%, και η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, από 5%.

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Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφεται στο 4,8%, έναντι 12,6% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8%, η Νίκη στο 1,1%, οι Σπαρτιάτες στο 1,3%, οι Δημοκράτες στο 1,3% και η Νέα Αριστερά στο 0,5%. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,8%.

Με βάση τη συγκεκριμένη εκτίμηση ψήφου, η έρευνα αποτυπώνει οκτακομματική Βουλή. Η κατανομή των εδρών που προκύπτει είναι 126 για τη Νέα Δημοκρατία, 49 για την ΕΛΑΣ, 38 για το ΠΑΣΟΚ, 24 για την Ελληνική Λύση, 21 για το ΚΚΕ, 17 για την Πλεύση Ελευθερίας, 15 για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και 10 για τη Φωνή Λογικής.

Η αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής

Στο σκέλος της έρευνας που αφορά την παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 11,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 18,3% «αρκετά», το 19% «λίγο» και το 45,6% «καθόλου». Το 5,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Μεταξύ των μέτρων που παρουσιάστηκαν, τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων («πολύ» και «αρκετά») καταγράφονται για τον μηδενισμό του φόρου για τρίτεκνες οικογένειες από την 1η Ιανουαρίου 2027 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με 42,8%, την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, με 39,1%, και την αύξηση του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων στα 400 ευρώ, με 38,6%.

Στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο, το 59,6% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ το 38,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι».

Τα μέτρα των κομμάτων στη ΔΕΘ

Για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 3,1% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 13,3% «αρκετά», το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου», ενώ το 20,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Ως σημαντικότερες προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη με 14,6%, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11,2%, καθώς και οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και το στεγαστικό.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ» από τα μέτρα που παρουσίασε, το 11,3% «αρκετά», το 18% «λίγο» και το 49,1% «καθόλου». Το 16,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφονται ως σημαντικότερες είναι η μείωση του ΦΠΑ με 11,4%, η «πατριωτική εισφορά» 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων με 4,8%, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4,4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών με 3,4% και η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με 3%.

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Ποιον εμπιστεύονται για την οικονομία

Στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτηθέντες για την υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων σχετικά με την οικονομία και τις παροχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%.

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Το 35,1% απαντά «κανένας», ενώ το 4,7% επιλέγει «άλλον» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. Το 32% απαντά «κανέναν».

Στην οικονομία και την ανάπτυξη, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 29,1%, 14,4% και 9,6%, ενώ για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε 25,1%, 17,7% και 12,2% αντίστοιχα.

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Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην αυθόρμητη ερώτηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,9%, ο Αλέξης Τσίπρας 13,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,4%.

Το 24,9% απαντά «κανέναν από αυτούς», ενώ η Μαρία Καρυστιανού και ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνουν από 5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,3%.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου, το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνεται από 29%, του Αλέξη Τσίπρα αυξάνεται από 13,2% και του Νίκου Ανδρουλάκη από 4,8%. Παράλληλα, το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» αυξάνεται από 21,6% σε 24,9%.

Η εικόνα για ένα νέο κόμμα Σαμαρά

Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 73,2% δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να το ψηφίσει, ενώ το 13% απαντά «λίγο πιθανό».

Αντίθετα, το 11,5% θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει, με το ποσοστό της θετικής ψήφου να εμφανίζεται αυξημένο κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου.

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ίδρυση νέου κόμματος, το 40,6% αποδίδει την κίνηση σε προσωπικούς λόγους που σχετίζονται με τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 27% σε συνολική διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, το 11,5% σε ιδεολογικούς λόγους και το 5,2% σε διαφωνία με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ακρίβεια και πληθωρισμός στην κορυφή των ανησυχιών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες, συγκεντρώνοντας 62,4%, έναντι 55% στη δημοσκόπηση του Ιουνίου.

Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με 12,8%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 12,8%, η διαφθορά με 12,4%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 12,2%, η στεγαστική κρίση και το ύψος των ενοικίων με 11% και η κατάσταση στην Παιδεία με 10,7%.