Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημοσκόπηση της MRB καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, καθώς και για κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,8% έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ και 10,2% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσιάζει άνοδο στα ποσοστά του.

Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και των αρχηγών της αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Το 16,8% των ερωτηθέντων δηλώνει θετικό στην προοπτική δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική.

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Τη γνώμη των πολιτών για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, τα θαλάσσια πάρκα αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026).

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 51,1% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον πρέπει να συνεχιστεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ», διότι ενισχύει την άμυνα της χώρας, ενώ το 30,3% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις».

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Σταθερό προβάδισμα για ΝΔ, «κόλλησε» η ΕΛ.Α.Σ., άνοδος για το ΠΑΣΟΚ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα του β’ μέρους της δημοσκόπησης της MRB για το Open σε σχέση με τις συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθώς και από πού αντλεί ψηφοφόρους η ΕΛ.Α.Σ.

Συγκεκριμένα, στη νέα δημοσκόπηση της MRB, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ, 10,2% του ΠΑΣΟΚ, 7,7% της Ελληνικής Λύσης, 5,5% του ΚΚΕ, 4,3% της Ελπίδας, 3,2% της Πλεύσης Ελευθερίας και 3,1% της Φωνής Λογικής.

Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ καταγράφει 29%, η ΕΛΑΣ 17,4% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, η ΝΔ διατηρεί τα ίδια ποσοστά, η ΕΛΑΣ εμφανίζει μια μικρή μείωση 0,2 μονάδων και το ΠΑΣΟΚ μια άνοδο 1,3.

Πώς είδαν τις εξαγγελίες πρωθυπουργού και αρχηγών

Ποσοστό 30,2% αξιολογεί θετικές τις εξαγγελίες των μέτρων του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ 58,9% αρνητικά.

To 25% αποτιμά θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το 315% αρνητικά.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% θετικά και το 37,3% αρνητικά.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η πρόθεση των ερωτηθέντων για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Το 16,8% δηλώνει πως θα το ψήφιζε ή μάλλον θα το ψήφιζε, ενώ το 79,2% είναι αρνητικά διακείμενο.