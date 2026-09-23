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Η νέα δημοσκόπηση της ALCO καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 24,3%, με διαφορά 9,9 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφουν 3,5% και 3,1% αντίστοιχα.

Όμως, προσωπικά, στέκομαι περισσότερο σε κάτι άλλο: στον «κανέναν» που κυριαρχεί στις απαντήσεις των πολιτών.

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Το 40% δεν θεωρεί κανέναν από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς αξιόπιστο για την εφαρμογή των εξαγγελιών της Θεσσαλονίκης. Το 82% δηλώνει ότι τα κυβερνητικά μέτρα το ωφελούν λίγο ή καθόλου.

Και τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης;

Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω τι μπορεί να κάνει προσωπικά ο πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνησή του για να βελτιώσουν την πολιτική τους εικόνα.

Σε έξι μήνες θα βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τις κάλπες θα μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική ένταση.

Προηγείται, όμως, ένας βαρύς χειμώνας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζίνη, ηλεκτρικό ρεύμα. Και η ακρίβεια στα ράφια, με τις άγονες παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου να αντιμετωπίζονται δικαιολογημένα με δυσπιστία από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών.

Συγκυβέρνηση με ποιους;

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Η συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως θεωρητική άσκηση.

Ας αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με την ιδέα ότι το ζήτημα της συγκυβέρνησης θεωρείται σχεδόν βέβαιο να βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Εξ άλλου αναφορές έχει κάνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, την τελευταία φορά και στη ΔΕΘ.

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