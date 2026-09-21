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Σημαντικό προβάδισμα καταγράφει η ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην πρόθεση ψήφου, σε δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha- με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση.

Αναλυτικότερα, η ΝΔ παίρνει 24,3% έναντι 14,4% της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 11,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 3,1%, το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο 2,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%.

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Στο ερώτημα ποιος από τους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. «Κανένας» απαντά το 40%.

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 40% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας».

Στο ερώτημα ποιο πρόγραμμα από αυτά που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη θεωρείται πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, η ΝΔ παίρνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, και η ΕΛΑΣ 10%.

Όσον αφορά στο ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελό0πουλος με 6% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%.

Κλείνοντας, στο ερώτημα αν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θετικά απαντά το 25%, ενώ αλλαγή διακυβέρνησης ζητά το 67%.