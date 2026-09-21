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Προσχώρησε και επίσημα στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε σχετικές επιστολές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

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Υπενθυμίζεται πως ο κ. Αυλωνίτης είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2024 και είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ μέσα στον Σεπτέμβριο.

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84 είχε ταχθεί υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στον προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ «μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, με σκοπό να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να συνεργαστούν μετεκλογικά», προσθέτοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».

Σε ανάρτησή του αργότερα έγραψε τα εξής:

«Στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σαφώς και το πολιτικό διακύβευμα, για το οποίο ένωσα και εγώ τις δυνάμεις μου, είναι ο αγώνας για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό κοινωνικά, ώστε να έχει την ισχύ να ασκήσει την φιλολαϊκή πολιτική του και να κάνουμε πράξη όσα ο δημοκρατικός κόσμος απαιτεί. Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.

Προς τούτο λοιπόν, επιπλέον δήλωσα ότι τόσο η εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όσο και το καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα, δίνουν ήδη ανοδική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, βάσει και των δημοσκοπικών ευρημάτων.

Συνεπώς καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».