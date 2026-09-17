Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα, δεν είναι ξεκάθαρο τι πρεσβεύει και δεν είναι ξεκάθαρο ποιους θέλει να εκπροσωπήσει», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές.

«Αυτή η χώρα προφανώς δεν θέλει ακυβερνησία αλλά δεν θέλει και στασιμότητα. Βλέπει τη λέξη σταθερότητα και βλέπει συγχρόνως την λέξη στασιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία τη λέξη σταθερότητα είναι σαν να παρουσίαζε την λέξη αστάθεια. Είναι εκβιασμός. Ψηφίζεις για να μην έχεις αστάθεια. Είναι αρνητικό μήνυμα», συμπλήρωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Advertisement

Advertisement

«Εννοείται ότι ονόματα όπως Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ονόματα από το παρελθόν. Εάν δεν μπόρεσες να προσφέρεις ότι ήταν να προσφέρεις σε οκτώ χρόνια, τότε δεν δικαιούσαι άλλη ευκαιρία» σημείωσε- ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ειδικότερα είπε πως «θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος για 15 χρόνια, να λες ότι ανοίγεις τον χώρο να έρθει η επόμενη γενιά και μετά να να κάνεις ότι έχεις κάνει για να το ρευστοποιήσεις και να επανέλθεις με ένα “rebrand”. Εγώ για μένα αυτό το θεωρώ αποκρουστικό. Και γνωρίζω ότι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα».