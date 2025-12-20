Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το έβδομο επεισόδιο ασχολούνται με την παντελή έλλειψη της αντιπολίτευσης (πλην Βελόπουλου) στην περιπετειώδη επιστροφή χιλιάδων μαθητών από τις πενθήμερες λόγω μπλόκων αστυνομίας πριν από εκείνες των αγροτών, σχολιάζουν την απόφαση Κασσελάκη για έκτακτο Συνέδριο τον Φεβρουάριο με ασαφές το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας και την στάση Τσίπρα – Καραμανλή – Σαμάρα – Καρυστιανού στο πλέγμα της παραπαίουσας αντιπολίτευσης.

