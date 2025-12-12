Υπάρχει θέση για τον Στέφανο Κασσελάκη στην “πλατεία” ή στον “εξώστη” του Αλέξη Τσίπρα;

“Εμένα οι θέσεις μου είναι αδιάφορες”, απαντά ορθά-κοφτά ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό που του άνοιξε αρχικά την πόρτα για την ελληνική πολιτική σκηνή.

Advertisement

Advertisement

“Εβαλε τους υπουργούς του στον εξώστη για να τους ξεφτιλίσει”

“Δεν μπορείς να ανασυνθέσεις κάτι χωρίς να έχεις ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις. Δεν μπορείς να ανασυνθέσεις κάτι, εάν δεν κάνεις μια ειλικρινή αυτοκριτική. Δηλαδή το να πεις ότι, ξέρεις, ήμουν ο πρόεδρος (του ΣΥΡΙΖΑ) για 15 χρόνια, ήμουν πρωθυπουργός, διαχειρίστηκα τη χώρα και για όλα αυτά φταίνε οι άλλοι, εκείνοι με εξέθεσαν, εκείνοι με ρεζίλεψαν….Και έρχομαι τώρα με τις διαλέξεις στο Harvard για rebranding, εμένα μου ακούγεται υποκριτικό. Και ειδικά αυτό στο Παλάς, αυτή η εικόνα, να βάζεις τους υπουργούς του, τα στελέχη που είχε δίπλα του τόσα χρόνια, στον εξώστη δίπλα από την τουαλέτα για να τους ξεφτιλίσει”, λέει ο Στέφανος Κασσελάκης , κόβοντας κάθε νήμα που τον συνέδεσε στο παρελθόν με ετον Αλέξη Τσίπρα.

Ταυτόχρονα, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για ομοφοβία, λέγοντας ότι δεν ήταν και ο μοναδικός που τον αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο μέχρι σήμερα:

“Έχω βιώσει, ναι, έχω παρατηρήσει. Και από πολιτικούς και από πρώην συντρόφους στην Ελλάδα (…)

Εδώ και ο Τσίπρας στο βιβλίο του έβαλε την διαστρεβλωμένη ιστορία περί παιδιών στο Μαξίμου!”

Η πρώτη γνωριμία και η ερώτηση – γκάφα για το Τέξας

“Δεν μπορούσε να καταλάβει πως απέκτησα ναυτιλικακή εταιρεία και καράβια”, λέει για τον Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης, περιγράφοντας την γνωριμία τους, όταν ακόμη ζούσε στις ΗΠΑ.

“Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις μία εταιρεία που έχει καράβια. Πώς τα πήρες τα καράβια, με δάνειο;” με ρώτησε ο Τσίπρας. Του εξήγησα ότι έπεισα επενδυτές να εμπιστευτούν την κρίση μου για να μπορέσουμε, με την ανάλυση που είχα κάνει, να επενδύσουμε στον κλάδο αυτό. (15:39) Το καταλάβαινε όλο αυτό. Η πρώτη του αντίδραση ήταν: “Σου έδωσαν δάνειο!”

Λέω “όχι, αυτό λέγεται equity capital”, αλλά εκείνος δεν καταλάβαινε τι έλεγα.

Και σε άλλο σημείο, προσθέτει ο Στέφανος Κασσελάκης, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε…επαφή με την Γεωγραφία: “Του μίλησα για ένα τάνκερ που είχαν πιάσει στο Τέξας και με ρωτάει: Το Τέξας έχει θάλασσα; Του λέω τότε, ότι μα το Τέξας δεν είναι μόνο ροντέο και φαρ-ουέστ….έχει πολύ μεγάλη θάλασσα, είναι ο κόλπος του Μεξικό και του έδειξα στο χάρτη. Ναι, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά αν διαβάσεις τι λέει στο βιβλίο για την Ρίγα της Εσθονίας…”

Advertisement

Τι κόμμα θέλει ο Κασσελάκης; “Εμείς είμαστε το κέντρο”

Στο ερώτημα, τι κόμμα είναι το Κίνημα Δημοκρατίας, προκαλεί αίσθηση ότι ο αρχηγός του χρησιμοποιεί σταθερά τη λέξη “κέντρο”: “Θα μπορούσε να ήταν σε ένα έξωσυστημικό, φιλοευρωπαϊκό, προοδευτικό, ελεύθερο κόμμα. Εμείς είμαστε το κέντρο, το προοδευτικό φιλελεύθερο κέντρο, το προοδευτικό φιλελεύθερο πατριωτικό κέντρο, δημοκρατικό κέντρο και πάνω από όλα ανθρωπιστικό κέντρο. Χρειαζόμαστε ανθρωπιστική, ρεαλιστική πολιτική”, λέει τονίζοντας κάθε λέξη.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα μανιτάρια, το πλύσιμο το πιάτων και το μαγείρεμα στο σπίτι

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι που ζει ο Στέφανος Κασσελάκης, με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, είναι εντυπωσιακό και ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα, με μεγάλα λευκά μανιτάρια να ξεχωρίζουν στη διακόσμησή του.

“Λοιπόν, το δέντρο, όσον αφορά στα στοιχεία, εμείς το σκεφτήκαμε. Δεν το στολίσαμε μόνοι μας με τον Τάιλερ, όμως μου αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα και να σκέφτομαι εκείνη την ώρα τα πολιτικά, τα φιλοσοφικά…Υπάρχει κάτι άλλο που με χαλαρώνει, το οποίο είναι λίγο άσχετο! Είναι όταν πλένω τα πιάτα. Ναι, γιατί όταν μαγειρεύεις σκέφτεσαι τη συνταγή, τις ποσότητες, αναλογίες κτλ. Άρα δεν είσαι εντελώς χαλαρός στο μυαλό σου. Ενώ όταν πλένεις τα πιάτα…”, εξηγεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Advertisement