Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αποκαλύπτει σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε παραμονές Χριστουγέννων στην εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου, όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και τα “γιατί” πίσω από το καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα – αλλά και η Ευρώπη – κάνοντας την πρόβλεψη ότι τα κύματα μεταναστών στα νότια και ανατολικά σύνορά μας δεν θα κοπάσουν σύντομα.

“Εθνότητες που δεν θα πάρουν άσυλο επιλέγουν πλέον να μην έρχονται”

Ο Θάνος Πλεύρης παρουσιάζει τους αριθμούς, αλλά και τη λογική στην οποία βασίζεται η πολιτική που ασκεί ο ίδιος και η ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι το ορατό αποτέλεσμα είναι πως η αυστηρότητα αποδίδει, στέλνοντας μηνύματα που λαμβάνουν οι μετανάστες πριν ακόμα ξεκινήσουν προς την Ευρώπη:

“Οι ροές του ενδεκαμήνου πέρυσι ήταν περίπου στις 60 χιλιάδες κοντά. Φέτος είμαστε στις 42.000 αφίξεις. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση 25%. Η μείωση αυτή οφείλεται και στο ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Τουρκία στο κομμάτι της αποτροπής, γιατί η Τουρκία δεν δέχεται πίσω μετανάστες αλλά πλέον μας βοηθάει στο να αποτρέπουμε. Υπάρχει και μια μείωση των ροών από τη Συρία, όμως έχουμε μια μεγάλη αύξηση από το Σουδάν μέσω Λιβύης. Οπότε το βασικό κανάλι που μας πιέζει είναι η Κρήτη. Και όπως είδατε και το τελευταίο διάστημα, υπήρχαν και περιστατικά. Όμως με την εφαρμογή των σκληρών μέτρων, ενώ κινούμασταν με μια ανοδική πορεία τον Ιούλιο, πήγαμε σε 50% μείωση, γιατί φαίνεται ότι εθνότητες που δεν θα πάρουν άσυλο επιλέγουν πια να μην έρχονται. Γιατί ξέρουν ότι τους πιάνουν τα σκληρά μέτρα. Υπάρχουν όμως και εθνότητες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να πάρουν άσυλο και εκεί πέρα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μειώνουμε τις ροές.”

“Εχουμε εγκληματικότητα από τους μετανάστες – Δεν είναι ρατσισμός να το λέμε”

“Κόβουμε τη νοοτροπία των επιδομάτων από τους Έλληνες και δίνουμε τη δυνατότητα να εργαστεί ένας μετανάστης που το επιθυμεί, να μάθει μια δουλειά και να απορροφηθεί. Εκεί στρέφουμε πλέον τους πόρους και όχι στα επιδόματα”, τονίζει ο Θάνος Πλεύρης, που πιστεύει ότι αυτό το μοντέλο ανατρέπει όσα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και κατονομάζει τομείς όπου προβλέπεται απορρόφηση μεταναστών με μεγαλύτερη ευκολία: στην κατασκευή, στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή και στην φύλαξη του σπιτιού, δηλαδή τις γυναίκες οι οποίες πολλές φορές κρατάνε παιδιά, όπως λέει χαρακτηριστικά.

“Έχουμε εγκληματικότητα από τους μετανάστες. Ναι, η εγκληματικότητα των μεταναστών είναι υψηλή…Το να λες την πραγματικότητα δεν είναι ρατσισμός. Είναι πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να το δούμε με μια ειλικρίνεια στην Ευρώπη. Υπάρχουν άτομα που έρχονται από χώρες που τα αξιακά κριτήρια είναι τελείως διαφορετικά. Κάποιος που έρχεται από μια χώρα που δεν σέβεται την γυναίκα και θεωρεί ότι η γυναίκα είναι πράγμα και αν φοράει κοντή φούστα ή δεν κρύβει το πρόσωπό της είναι αμαρτία και πρέπει να τιμωρηθεί… Ε, μην περιμένετε ότι ο σεβασμός του θα είναι αντίστοιχος με αυτόν που δείχνουμε εμείς.”

Από τον ΛΑΟΣ στη ΝΔ του Μητσοτάκη – “Μου αρέσει που είμαι δεξιός πολιτικός” – “Θέλω τον Σαμαρά στην παράταξη”

Ο Θάνος Πλεύρης δεν “διαγράφει” την προσωπική του πολιτική διαδρομή, που ξεκίνησε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη: Στην πραγματικότητα ήταν μια διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας ..Ήμασταν όπως έλεγε τότε η ίδια πολυκατοικία…Μετά το μνημόνιο πράγματι δημιουργήθηκε και μια νεότερη βάση της ΝΔ. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Υπήρχαν ψηφοφόροι που ψήφισαν ΝΔ το 2015 για να μείνει χώρα στο ευρώ και το 2019 για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί μπορεί να είχαν την ταυτότητα και την αναφορά τους στο κέντρο. Θεωρώ ότι είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι κατάφερε με την ίδια άνεση να ψηφίζει τη ΝΔ και ο δεξιός – και ο κεντρώος. Υπάρχει ένα δεξιό κομμάτι όμως. Σα μεγάλα κόμματα έχουμε κοινές αρχές και αξίες, αλλά προφανώς έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα . Το είδαμε αυτό, αν θέλετε, και στην περίπτωση αποφάσεων όπως ήταν ο γάμος στα ομόφυλα ζευγάρια.”

Και η απάντησή του ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά:

“Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Ήθελα ο Αντώνης Σαμαράς να είναι κομμάτι της παράταξης, γιατί είναι κομμάτι της παράταξης. Πρώην αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός. Πάντοτε άκουγα με προσοχή την κριτική του. Θεωρώ ότι το κομμάτι της κριτικής του έχει και άδικα σημεία για την κυβέρνηση. Το ιδεατό και το επιθυμητό για μένα θα ήταν κάποια στιγμή να υπήρχε μια πλήρης εξομάλυνση… Πεποίθησή μου απλά είναι ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο κόμμα τελικά.”