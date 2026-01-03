Στο κατώφλι του 2026, το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς ένα κρίσιμο συνέδριο και μία δύσκολη προεκλογική κούρσα. Ο Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών, δίνει μέσα από την συνέντευξή του στην εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου, διπλό στίγμα. Ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως ταυτόχρονα καλεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να ενεργοποιήσει το κόμμα ώστε να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εκλογές, φροντίζοντας να καταστήσει σαφές ότι η ευθύνη της ανήκει σε κάθε περίπτωση.

Οι υπουργοί με “βιογραφικό ΠΑΣΟΚ” στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Ελλάδα του Φραπέ

Ο Παύλος Γερουλάνος εξαπολύει βολές με στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι “έχει χτίσει δύο Ελλάδες” στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από πρόσωπα και καταστάσεις που τον εκθέτουν στα μάτια των αυριανών ψηφοφόρων, ενώ τοποθετεί σε υπουργεία πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τα προβλήματα που εκθέτουν τον ίδιο και τη ΝΔ: “Το ΠΑΣΟΚ δεν θα αλλάξει επειδή ο κ. Πιερακάκης πήγε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Να τον συγχαρούμε απολύτως για την εκλογή του (στο Eurogroup). Το έχω κάνει και δημόσια.Και μάλιστα είπα, ότι την ίδια μέρα που εκλεγόταν ο κ. Πιερακάκης, έδινε κατάθεση ο Φραπές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η διαφορά δείχνει αυτό που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Έχει χτίσει δύο Ελλάδες. Γιατί έτσι μας σκέφτεται. Σκέφτεται “αυτό που εμένα μ’ αρέσει και αυτό που δεν μ’ αρέσει”. Και ποιο είναι το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη; Είναι ότι ο ΦΡΑΠΕΣ είναι δικός του. Είναι στέλεχος της ΝΔ. Όλοι αυτοί ειναι δικά του παιδιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποψήφιοι της ΝΔ.

Advertisement

Advertisement

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΑΔΕ και η επιδότηση της Φεράρι

Ο Παύλος Γερουλάνος υπερασπίζεται την “γραμμή” της Χαριλάου Τρικούπη, που απέρριψε την απόφαση της κυβέρνησης να αναλάβει πρακτικά η ΑΑΔΕ την ευθύνη των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προ του σκανδάλου:

“Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου και θα το εξηγήσω. Γιατί η πρόταση της κυβέρνησης τι λέει; Δεν δούλεψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κλείνω. Και που τον πάω; Tον πάω κάπου που δεν ελέγχεται ούτε καν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ των ανεξάρτητων αρχών, αλλά πρέπει να ελέγχονται και αυτές μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία (…) Εγώ λέω ότι πρέπει να μείνει και να ελέγχεται και η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ (…) Και σε ό,τι αφορά την ΑΑΔΕ, να σας πω ότι δεν είναι και αγγελικά πλασμένος οργανισμός. Πώς γίνεται τόσο καιρό να έχουμε αγρότες που δεν είχαν χωράφια και κυκλοφορούσαν με Φεράρι;“

“Πιέζω για ένα συνέδριο έκρηξης δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ”

Τρεις μήνες μετά τη δήλωσή του για την “βελόνα στο ΠΑΣΟΚ”, που παραμένει κολλημένη στις δημοσκοπήσεις, ο Παύλος Γερουλάνος σημειώνει, εκπέμποντας ένα σαφέστατο μήνυμα με αποδέκτη (και) την ηγεσία του κόμματος: “Αν ακολουθούσαμε το δρόμο που προτείνω και δεν πήγαινε καλά το ΠΑΣΟΚ, θα έφευγα την άλλη μέρα από το κόμμα… Άρα δεν είμαι χρήσιμος.”

Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος που ακολουθεί:

Σε ένα κόμμα λες την απόψη σου, μιλάς και από εκεί και πέρα μπορεί να ακουστεί η άποψή σου ή μπορεί να διαφωνούν μαζί σου.

Με τον κύριο Ανδρουλάκη πως είναι οι σχέσεις σας;

Δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων ποτέ.

Είσαι φίλος με τον Ανδρουλάκη;

Κοίτα, στην πολιτική δεν την μετράω έτσι ποτέ. Έχω πολλούς φίλους μέσα στην πολιτική, αλλά το αν θα συμφωνήσω εγώ σήμερα μαζί σου ή όχι εξαρτάται από τις αρχές και τις αξίες μας.

Η Κεφαλονιά, το επιχειρείν και η οικογένεια

Ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει “περήφανος Ληξουριώτης Κεφαλονίτης”, απαντά ακόμα για την διαχείριση των δυσκολιών και την επιτυχημένη διαχείριση στην οικογενειακή επιχείρηση που μεγαλώνει (αποδίδοντας εύσημα στην σύζυγό του Λάρα, που έχει αναλάβει το “τιμόνι”), ενώ μιλά και για τις πολιτικές ρίζες της οικογένειάς του – η μητέρα του είναι μέλος της ιστορικής οικογένειας Μπενάκη – που συνδέονται διαχρονικά, όπως λέει, με τον χώρο του Κέντρου.