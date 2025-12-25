Η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη απαντά στην εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου: Η καριέρα στην τηλεόραση και στις πολυεθνικές, αλλά και η εμπειρία από την πολιτική. Η απόφαση να σταθεί μπροστά στις κάμερες, οι δυσκολίες και η οικονομική ανασφάλεια μετά την στήριξη στους γονείς της, τα διλήμματα για υιοθεσία ή αναδοχή και το όνειρο να δουλέψει με φιλανθρωπικές οργανώσεις κάποτε στο μέλλον.
Κατερίνα Γκαγκάκη: Τρία πρόσωπα που αγάπησα στην τηλεόραση και μία ασυνήθιστη ευχή προς όλους μας για τα Χριστούγεννα
Μία πολύ προσωπική συνέντευξη - εξομολόγηση, παραμονές Χριστουγέννων και καθώς πέφτει η αυλαία στο 2025 - Η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη απαντά στην εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου για όσα χρειάστηκε να ξεπεράσει, αλλά και για όσα κέρδισε από μία μακρά διαδρομή, σε διαφορετικούς ρόλους σε media, επιχειρήσεις και τηλεόραση.
ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ - ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
25 Δεκεμβρίου 2025 • 08:13
