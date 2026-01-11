Ο Νικόλας Φαραντούρης έδωσε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη στην εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου, την ώρα που η Μαρία Καρυστιανού έκανε την πρώτη πολιτική εμφάνισή της, επιλέγοντας να συναντήσει τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας. Το τέλος του 2025 βρήκε το Νικόλα Φαραντούρη ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όμως αυτή την ώρα μιλά δημόσια ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αφού μεσολάβησαν δύο γεγονότα:

η δημόσια δήλωσή του, ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες από τη Μαρία Καρυστιανού

η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ με συνοπτικές διαδικασίες αμέσως μετά, έπειτα από ένα τηλεφώνημα όπου ο Σωκράτης Φάμελλος του ζήτησε εξηγήσεις

Απάντηση – ρουκέτα στον Φάμελλο: Με διέγραψε ενώ εκλιπαρεί τον Τσίπρα – Μιλάμε για γκροτέσκες διαδικασίες

Ο Νικόλας Φαραντούρης κατηγορεί τον Σωκράτη Φάμελλο ότι τον διέγραψε χωρίς αιτιολογία και νομικκής βάση, επειδή έπραξε το αυτονόητο καλωσορίζοντας το ενδεχόμενο ένας ενεργός πολίτης – η Μαρία Καρυστιανού – να κατέβει στον στίβο της πολιτικής: “Το να έρχεται ο κύριος Αρβανίτης ο οποίος τα κινήματα τα ήθελε για να τα οικειοποιηθεί και ένα μήνα πριν τις εκλογές και ο οποίος εμφανιζόταν στις βασιλόπιτες ως πάτρονας του κινήματος των Τεμπών, δε μπορώ να το ανεχθώ. Όταν ο Φάμελος και ο Αρβανίτης ένιωσαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν ένα κίνημα, έσπεψαν στο πρόσωπό μου να το λιδωρήσουν”.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με την εκδότη της HuffPost, Έμη Λιβανίου

Με διέγραψαν με σταλινική λογική

Ο Νικόλας Φαραντούρης μιλά ειρωνικά για την στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι τον διέγραψαν επειδή συνομιλεί με την Καρυστιανού, ενώ η ίδια η ηγεσία του κόμματος λαμβάνει αποφάσεις για να υπαχθεί στο κόμμα Τσίπρα: “Αυτό το κόμμα ο πρόεδρος του οποίου με διέγραψε χωρίς αιτιολογία, χωρίς διαδικασία, με σταλινική λογική, με αντιδημοκρατικό τρόπο και με λογική που ανατρέχει σε άλλες εποχές σκοτεινές εποχές… ο ίδιος αυτός ο πρόεδρος εκλιπαρεί πολιτική ελεημοσύνη από ένα καινούριο κόμμα, στο οποίο όταν με το καλό ιδρυθεί θέλει να υπαχθεί. Χωρίς να ρωτήσει βέβαια τους ιδιοκτήτες του ενδεχόμενου καινούριου κόμματος, αν τον θέλουνε!”

Οι ψηφοφόροι μου είναι από όλο το πολιτικό φάσμα

“Αυτοί που με ψήφισαν δεν προέρχονται μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από όλο το πολιτικό φάσμα”, δηλώνει ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, που αρνείται να παραδώσει την έδρα του, ενώ αρνείται να μπει σε συζήτηση σχετικά με ποιος θα είναι ο ρόλος του κοντά στην Μαρία Καρυστιανού: “Δεν έσπεψα να προεξοφλήσω εγώ ούτε την ένταξή μου σε κάποιο κόμμα, ούτε κάποια θεσούλα σε κάποιο κόμμα. Δόξα τω Θεώ, με έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός για πέντε χρόνια θητεία, σύνολο μέχρι το 2029, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θεωρώ υψίστη τιμή να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, την χώρα μου την Ελλάδα, την περιφέρεια και τον λαό, αυτή τη στιγμή, με αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί έξω στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.”