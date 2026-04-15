Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα στο Παρίσι, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα.

Η 57χρονη ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή της στην ταινία «The Crimson Rivers», βρέθηκε αναίσθητη το Σάββατο σε πισίνα του πολυτελούς γυμναστηρίου Blanche. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί την υπέβαλαν σε τεχνητό κώμα.

Advertisement

Advertisement

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Φαρές βρισκόταν στην πισίνα κάνοντας κολύμβηση με βατραχοπέδιλα και σανίδα. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, άφησε τη σανίδα και βούτηξε στο νερό.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος κολυμβητής παρατήρησε ότι δεν είχε επιστρέψει στην επιφάνεια και εντόπισε το σώμα της στον πυθμένα. Με τη βοήθεια δεύτερου λουόμενου, την ανέσυραν από το νερό, διαπιστώνοντας ότι δεν ανέπνεε.

Εκτιμάται ότι η ηθοποιός είχε παραμείνει κάτω από το νερό, σε κουλουριασμένη στάση, για περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία, η Φαρές συνήθιζε να κάνει ασκήσεις που θύμιζαν στάσεις γιόγκα στον πυθμένα της πισίνας, κάτι που φαίνεται να έκανε και τη στιγμή του περιστατικού.

Η Νάντια Φαρές είναι Γαλλίδα ηθοποιός με καταγωγή από το Μαρόκο. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1992 με την ταινία «My Wife’s Girlfriends» και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers».

Στην πορεία της καριέρας της συμμετείχε και σε διεθνείς παραγωγές, όπως στην ταινία δράσης «War» (2007), όπου υποδύθηκε την πράκτορα Jade Kinler, αλλά και στο θρίλερ τρόμου «Storm Warning» την ίδια χρονιά.