Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων» που γυρίστηκε στην Ελλάδα, ενώ μίλησε επίσης για τις σχέσεις του με την χώρα και για το γεγονός ότι μεγάλωσε με μία ελληνοαμερικανική οικογένεια, γνωρίζοντας από νωρίς την κουλτούρα και τις συνήθειες μίας ελληνικής οικογένειας.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος συνεργάζεται με Έλληνες κινηματογραφιστές, όπως ο Λάνθιμος ή ο Βασίλης Κατσούπης, τόνισε ότι σαν παιδί στο Ουισκόνσιν μετάλωσε με μία ελληνοαμερικανική οικογένεια. «Ξέρω ότι είναι διαφορετικό, αλλά και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο φίλος μου όταν ήταν παιδί γεννήθηκε στις ΗΠΑ αλλά μεγάλωσα κοντά τους και είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για την μουσική και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό. Αυτό ίσως φύτεψε κάποιο είδος σπόρου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νταφόε αποκάλυψε στην συνέχεια την αγάπη του για το νησί της Λέσβου, καθώς όταν το επισκέφτηκε, πριν από περίπου 40 χρόνια δεν ήταν καθόλου τουριστικό. Μάλιστα, περιγράφει την εμπειρία του από ένα μεγάλο ξενοδοχείο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις στο οποίο ήταν μόνο εκείνος, η σύζυγός του, το παιδί τους και τρεις ακόμα εργαζόμενοι που προσπαθούσαν να δουλέψουν, χωρίς όμως να υπάρχει κόσμος.

Σχετικά με την ταινία «Πάρτυ Γενεθλίων», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι σκηνές γυρίστηκαν σε Κέρκυρα και Αθήνα. «Γενικά μου αρέσει η θάλασσα οπότε ήμουν χαρούμενος εκεί και είναι υπέροχο που μπορείς να εργαστείς όλη μέρα και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας», τόνισε.

Σε ερώτηση για το εάν επηρεάστηκε από το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του στην ταινία είχε πολλές ομοιότητες με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε ότι το γνώριζε, αλλά δεν το σκέφτηκε και δεν χρειάστηκε να το κάνει, διότι «δεν είναι για αυτόν».

Η ταινία «Πάρτυ Γενεθλίων» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου και εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος Μάρκος Τιμολέoν -χαρακτήρας που «φωτογραφίζει» ως επί το πλείστον τον Αριστοτέλη Ωνάση– διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του.

Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, ο Μάρκος έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Kαθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση.