Στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου μαζί με τον υπουργό υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, ενώ πριν από λίγη ώρα βρέθηκε εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς ήθελε να ενημερωθεί ο ίδιος από κοντά για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της την ώρα που βρισκόταν ακόμα στον αέρα του Happy Day και έφυγε αμέσως από το πλατό φανερά αναστατωμένη. Μάλιστα οι συνεργάτες της εκπομπής της κάλεσαν ταξί για να τη μεταφέρει στον Ευαγγελισμό καθώς δεν ήταν σε κατάσταση να οδηγήσει.

Advertisement

Advertisement

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ευαγγελισμό μαζί με την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η δημόσια στήριξη στον σύζυγό της

Ήδη από την Τρίτη του Πάσχα, η δημοσιογράφος είχε προχωρήσει σε αναρτήσεις άρθρων μεγάλων ενημερωτικών ιστοσελίδων που μετέφεραν τη διάψευση του συζύγου της απέναντι στα συκοφαντικά, σύμφωνα με τους ίδιους, δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν σε πολιτικό σκάνδαλο στην Κύπρο. «Η συκοφαντία και η λάσπη τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο» έγραψε η δημοσιογράφος μην κρύβοντας την αγανάκτησή της.

Το ζεύγος Μυλωνάκη- Μεσσαροπούλου σε θεατρική τους έξοδο τον Νοέμβριο.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης συμπληρώνουν φέτος 18 χρόνια έγγαμου βίου και έχουν αποκτήσει δίδυμους γιους. Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε ποτέ πόσο θαυμάζει τον σύζυγό της: «Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, αλλά μια σχέση που χτίστηκε σιγά-σιγά πάνω σε γερές βάσεις. Στην αρχή δεν ήξερα καν ακριβώς τι έκανε στη δουλειά του, ούτε εκείνος ήξερε τη δική μου ένταση» έχει αναφέρει χαρακτηριστικά. «Είναι ο πιο αυστηρός μου κριτής, αλλά και ο άνθρωπος που θα με ηρεμήσει όταν όλα γύρω μου είναι χαοτικά».

«Στο σπίτι προσπαθούμε να αφήνουμε τις ιδιότητές μας στην πόρτα» έχει πει σε άλλη της συνέντευξη. «Δεν είμαστε ο πολιτικός και η δημοσιογράφος, είμαστε ο Γιώργος και η Τίνα. Φυσικά, το τηλέφωνο δεν σταματά ποτέ να χτυπάει και για τους δύο, αλλά έχουμε βρει τον κώδικα να μην επηρεάζει αυτό τη σχέση μας». Έχοντας συμπληρώσει πάνω από δύο δεκαετίες μαζί, η δημοσιογράφος έχει αποκαλύψει το μυστικό του επιτυχημένου τους γάμου: «Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που μου δίνει την απόλυτη ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Δεν προσπάθησε ποτέ να με περιορίσει ή να με αλλάξει».