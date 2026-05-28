Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία που είχε μεταφερθεί μετά το σοβαρό εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Την είδηση για την βελτίωση της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη και την επιστροφή του στη χώρα μας μετέφερε το πρωί η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στενή φίλη και συνεργάτιδα Τίνας Μεσσαροπούλου.

Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση της υγείας του είναι εμφανώς βελτιωμένη και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα.

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου μέσα στο Μέγαρο μαξίμου, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη επέμβαση και πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ.