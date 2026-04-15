Εγκεφαλική αιμορραγία από ανεύρυσμα έδειξε ο απεικονιστικός έλεγχος στον οποίο υπεβλήθη ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω λιποθυμικού επεισοδίου.
Ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα του «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και εισήχθη σε ΜΕΘ.
Ιατρικές πηγές αναφέρουν στη HuffPost ότι ήδη ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εμβολισμός στο ανεύρυσμα που εντοπίστηκε.
Το ιατρικό ανακοινωθέν
«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».
Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι το χειρουργείο συντόνισε ο καθηγητής Νευροχειρουργικής του ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Γεώργιος Στράντζαλης, ενώ την εξέλιξη παρακολουθεί και ενημερώνεται διαρκώς ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος είναι επίσης ιατρός-νευροχειρουργός, απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στον Ευαγγελισμό έφτασε λίγο πριν τις 11.30 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ εκεί βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο πρωθυπουργός έμεινε στον Ευαγγελισμό περίπου 45 λεπτά και ενημερώθηκε από την ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον κ. Μυλωνάκη για την κατάσταση της υγείας του.