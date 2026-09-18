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Ως μηνύματα ισχύος και παρουσίας στην ανατολική Μεσόγειο με παραλήπτη την Τουρκία εν μέσω περιόδου αύξησης των εντάσεων εκλαμβάνονται ελληνοϊσραηλινή ναυτική άσκηση την Τρίτη και η μεγάλη πολυεθνική διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15/2026».

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, οι φρεγάτες «Ύδρα» και «Νικηφόρος Φωκάς» συμμετείχαν σε συνεκπαίδευση με μονάδες του ισραηλινού ναυτικού (πυραυλακάτους) στην θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

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ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ ΓΕΝ

«Το ισραηλινό και το ελληνικό ναυτικό εκπαιδεύονται πλάι-πλάι στη Μεσόγειο» αναφέρεται σε ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα social media.

Η άσκηση «MEDUSA 15/2026», η DV Day της οποίας έγινε την Παρασκευή στο Μάλεμε της Κρήτης, ολοκληρώνεται το Σάββατο και χαρακτηρίστηκε από αυξημένη διακλαδικότητα και συνδυασμό ναυτικών, αεροπορικών, αμφίβιων και χερσαίων δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις είχαν αρχίσει το 2015 ως διμερείς αεροναυτικές ασκήσεις Ελλάδας- Αιγύπτου, με την πρώτη στην Ελλάδα. Έκτοτε διεξάγεται σε τακτική βάση.

Κύριες συμμετέχουσες χώρες φέτος είναι η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, ενώ με μέσα συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία. Παρατηρητές έστειλαν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Μεταξύ των βασικών αντικειμένων ήταν αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, περιλαμβανομένων FPV drones. Μεταξύ των σεναρίων ήταν η αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών και επιθέσεων από σμήνη μη επανδρωμένων, καθώς και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος».

«Όλο αυτό στο χώρο τον γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου, καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο, είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται», δήλωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η Τουρκία, από πλευράς της, πραγματοποιεί από τις 20 ως τις 24 Σεπτεμβρίου την άσκηση «Θαλασσόλυκος-Ι» (Denizkurdu-I), σε Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται πως τον Ιούνιο είχε γίνει η «Θαλασσόλυκος-ΙΙ» στις ίδιες περιοχές.

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