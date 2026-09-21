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Η πρόκληση εντός του κοινοβουλευτικού τερέν ήρθε την ίδια ημέρα, και λίγες ώρες αργότερα, από την στιγμή που ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε πως στηρίζει και συντάσσεται με την «Συμμαχία Ελλήνων».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δήλωσε προς το Σώμα και προς τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου πως «τυπικά είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Ό,τι λέω όμως είναι και οι θέσεις της “Συμμαχίας Ελλήνων” την οποία και θα εκπροσωπώ. Είναι οι θέσεις δηλαδή του κυβερνητικού προγράμματος της “Συμμαχίας Ελλήνων”. Η “Συμμαχία Ελλήνων” θεωρεί τη Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους».

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Η αναφορά αυτή έφερε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης, προκαλώντας ένταση στην Ολομέλεια. «Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση» τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας. «Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουμε αυτές τις δηλώσεις, να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέπουμε τη νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από κόμματα-βιτρίνα που έρχονται εδώ στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση» πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Με ακόμα πιο έντονο τρόπο αντέδρασε ο Χρήστος Κατσώτης από την πλευρά του ΚΚΕ,ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθεί και ο παριστάμενος υπουργός. «Δεν μπορώ να μην καταγγείλω τη στάση εδώ. Ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση. Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό πρέπει να καταγγελθεί» είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, τονίζοντας, παράλληλα, πως όποιος στηρίζει τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα θα μπορούσε να το είχε δηλώσει και νωρίτερα, ενώ ακολούθησε έντονος διάλογος με τον Γιώργο Μανούσο. «Οι φασίστες δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Ο αγώνας των εργαζομένων θα τους βάλει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας», είπε ο Χρήστος Κατσώτης, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιώργο Μανούσο να αντιδρά από τα έδρανα. «Το κόμμα είναι δικό μας. Το κόμμα υπάρχει έναν χρόνο» είπε ο Γιώργος Μανούσος με τον Χρήστο Κατσώτη να του απαντά με οργισμένα πως «Ναι, μαζί με τον Κασιδιάρη είστε».

Λίγα λεπτά, πάντως, αργότερα ο Γιώργος Μανούσος συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις τόσο από τη Χρυσή Αυγή όσο και από την εικόνα ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» αποτελεί το νέο πολιτικό όχημα του Ηλία Κασιδιάρη. «Είναι ντροπή να μας ταυτίζουν με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ χρυσαυγίτης», ανέφερε, ενώ για τον Ηλία Κασιδιάρη υποστήριξε πως «ως πολίτης έχει δικαίωμα να πει ότι στηρίζει όποιον θέλει», επιμένοντας πως «δεν είμαστε κόμμα Κασιδιάρη».