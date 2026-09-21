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Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, ενώ η κατανομή των εδρών αποδίδει στο κυβερνών κόμμα 122 θέσεις στο κοινοβούλιο.

Οι ηλικιακές διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές, καθώς η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στους πολίτες άνω των 75 ετών, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. προηγείται στις ηλικίες 17-34 ετών.

Το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με το αντίστοιχο ποσοστό για τον Ηλία Κασιδιάρη να ανέρχεται στο 81%.

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Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της PALMOS ANALYSIS για το TheOpinion.gr, η οποία διενεργήθηκε μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να καταγράφει ποσοστό 27,5%, η ΕΛ.Α.Σ. να είναι στο 13% και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο 1,2%.

Η ηλικιακή κατανομή διαφοροποιεί σημαντικά το κομματικό τοπίο. Στους 17-34 ετών η ΝΔ καταγράφεται στο 13%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8%, η Ελληνική Λύση στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και το ΚΚΕ στο 2%. Στην άλλη άκρη της ηλικιακής κλίμακας, η ΝΔ φτάνει στο 48% μεταξύ των πολιτών 75 ετών και άνω.

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Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, μετά από αναγωγή επί των εγκύρων και κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις απαντήσεις τους, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%.

Με βάση τα στοιχεία αυτά στη δημοσκόπηση γίνεται και ενδεικτική κατανομή των εδρών με τη ΝΔ να καταλαμβάνει 122, την ΕΛΑΣ 46, το ΠΑΣΟΚ 39, το ΚΚΕ 21, την Ελληνική Λύση 19, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 16, την Πλεύση Ελευθερίας 16, τη Φωνή Λογικής 12 και το ΜεΡΑ25 9.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν, επίσης, οι απαντήσεις στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ικανότερο να οδηγήσει τη χώρα σε ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να κυβερνήσει με δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα της δημοσκόπησης που καταγράφει την δυνητική επιρροή των κομμάτων του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτωση που δημιουργηθούν, με το 80% να απαντά «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση» για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 81% για τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.