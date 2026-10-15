Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου έναντι της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει σημαντικά αυξημένο στο 15,7%.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και εκφράζει έντονη ανησυχία για την ακρίβεια και το κόστος θέρμανσης.

Στον τομέα της υγείας, η έρευνα καταγράφει μεγάλη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί ανεπαρκή την προστασία από παραπλανητικές πρακτικές και ζητά την ενίσχυση της εποπτείας στον κλάδο μέσω της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου.

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Σημαντικό είναι το προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να ανέρχεται στις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οκτώ πολιτικοί σχηματισμοί συγκεντρώνουν ποσοστά που τους επιτρέπουν να διεκδικούν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή, μεταξύ των οποίων και η Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη.

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Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, παρά την υποχώρηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. με 13,8%, καταγράφοντας πτώση 0,6 μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 11,2%, χωρίς μεταβολή στα ποσοστά του.

Credits: Alco/Flash.gr

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,6%, η Συμμαχία Ελλήνων με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%.

Κάτω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,9%, η ΝΙΚΗ με 1,8%, η Φωνή Λογικής με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,7%.

Ιδιαίτερα αυξημένο παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει το 15,7%, στοιχείο που αφήνει ανοιχτά περιθώρια μεταβολών στους εκλογικούς συσχετισμούς. Καθοριστικό ρόλο για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής θα διαδραματίσει ο αριθμός των κομμάτων που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ψήφων που συγκεντρώνουν κόμματα τα οποία τελικά μένουν εκτός Βουλής, τόσο μικρότερο μπορεί να είναι το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

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Το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά

Η δημοσκόπηση εξετάζει και τις προοπτικές δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, ποσοστό μειωμένο κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Alco τον Ιούνιο.

Στον αντίποδα, το 74% δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε ένα τέτοιο κόμμα σε καμία περίπτωση.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δυνητική εκλογική επιρροή ενός νέου σχηματισμού υπό τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει περιορισμένη στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, χωρίς να αποκλείεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στο μέλλον.

Credits: Alco/Flash.gr

Η συσπείρωση της ΝΔ και οι απώλειες

Η διατήρηση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητά της να περιορίσει τις απώλειες ψηφοφόρων και να ενισχύσει τη συσπείρωσή της.

Με βάση τη μέτρηση της Alco, η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος κινείται περίπου στο 60%. Από τους ψηφοφόρους που απομακρύνονται από τη ΝΔ, το 21,9% στρέφεται προς τους αναποφάσιστους, ενώ το 7,5% δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα.

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Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανότητα μέρος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων να στραφεί προς έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Η ανάκτηση αυτών των ψηφοφόρων και ο περιορισμός των διαρροών αποτελούν βασικές προκλήσεις για την κυβερνητική παράταξη.

Credits: Alco/Flash.gr

Αίτημα πολιτικής αλλαγής

Σαφής είναι η προτίμηση των ερωτηθέντων υπέρ της πολιτικής αλλαγής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Συγκεκριμένα, το 63% τάσσεται υπέρ μιας αλλαγής στην πολιτική κατάσταση της χώρας, ενώ το 23% επιθυμεί τη συνέχιση της σημερινής πορείας. Το υπόλοιπο 14% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

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Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, το ζητούμενο είναι αν θα καταφέρουν να περιορίσουν τη δυσαρέσκεια και να προσεγγίσουν πολίτες που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.

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Σε ό,τι αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρείται καταλληλότερο για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, το 48% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 34% εκτιμά ότι αποτελεσματικότερη λύση είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν την προτίμηση σημαντικής μερίδας πολιτών προς τις κυβερνητικές συνεργασίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα.

Credits: Alco/Flash.gr

Ακρίβεια και θέρμανση στο επίκεντρο των πολιτών

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και τον Περσικό Κόλπο ενισχύουν την αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας.

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Ενόψει του χειμώνα, οι δυσκολίες που σχετίζονται με το κόστος θέρμανσης προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των σχετικών εξόδων, ενώ το 33% εκτιμά ότι η οικονομική επιβάρυνση θα είναι αντίστοιχη με εκείνη του προηγούμενου χειμώνα.

Credits: Alco/Flash.gr

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των πολιτών δεν διαπιστώνει υποχώρηση της ακρίβειας. Το 85% θεωρεί ότι οι αυξημένες τιμές εξακολουθούν να επιβαρύνουν την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 10% βλέπει ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Credits: Alco/Flash.gr

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών και τη δυσκολία αποκατάστασης του αισθήματος οικονομικής ασφάλειας.

Δυσπιστία απέναντι στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας

Η έρευνα της Alco επεκτείνεται και σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ιατρική δεοντολογία και την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές πρακτικές.

Η δημόσια συζήτηση που ακολούθησε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την έρευνα, έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, αλλά και για την προβολή ιατρικών υπηρεσιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ευρήματα καταγράφουν έντονη επιφυλακτικότητα απέναντι στις διαφημίσεις για υπηρεσίες υγείας και στους ισχυρισμούς που προβάλλονται στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ειδικότερα, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου τις διαφημίσεις για γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και άλλες υπηρεσίες του κλάδου. Αντίθετα, το 18% αναφέρει ότι τις εμπιστεύεται αρκετά ή πολύ.

Credits: Alco/Flash.gr

Πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους γιατρούς στα social media

Η παρουσία των γιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται να αποτελεί από μόνη της παράγοντα ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους.

Το 46% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι οι συμβουλές που παρέχει ένας γιατρός μέσω των social media δεν επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του. Αντίθετα, το 28% αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη του μειώνεται, ενώ το 13% δηλώνει ότι αυξάνεται.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει από τις απαντήσεις για την επιλογή γιατρού. Το 86% δηλώνει ότι δεν έχει επιλέξει κάποιον γιατρό επειδή παρακολούθησε βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μόλις το 10% αναφέρει ότι έχει επηρεαστεί από τέτοιο περιεχόμενο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ψηφιακή προβολή των επαγγελματιών υγείας δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ανεπαρκής θεωρείται η προστασία από παραπλανητικές πρακτικές

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα που καταγράφεται σχετικά με την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές διαφημίσεις και υπερβολικούς ισχυρισμούς στον χώρο της υγείας.

Το 90% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι πολίτες δεν προστατεύονται επαρκώς, ενώ μόλις το 3% θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς δικλίδες προστασίας.

Παράλληλα, χαμηλή εμφανίζεται η εμπιστοσύνη προς τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Το 81% δηλώνει ότι δεν τις εμπιστεύεται ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ενώ το 10% εκφράζει θετική άποψη.

Όσον αφορά τον φορέα που θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία των ιατρείων, το 57% προκρίνει τη δημιουργία ή την ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδική ανεξάρτητη αρχή. Από την άλλη πλευρά, το 26% θεωρεί ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη που αντιλαμβάνονται οι πολίτες για ενισχυμένη εποπτεία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη προστασία στον χώρο της υγείας.