Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 25,2%, παρά τη μικρή κάμψη που κατέγραψε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, ενώ το ΚΚΕ καταγράφει άνοδο φτάνοντας το 8,1%.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 64% των πολιτών, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή διαβίωση και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καλύπτει τις βασικές του ανάγκες με δυσκολία, υπογραμμίζοντας την πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στην κοινωνία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 25,2%, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ η ΕΛΑΣ με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ με 11,2% καταγράφουν τις επόμενες επιδόσεις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τον Οκτώβριο, που παρουσιάζει το iefimerida.gr. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 8,1%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα καταγράφει τις μεταβολές στην εκλογική απήχηση των κομμάτων, καθώς και τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, με την ακρίβεια να παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Τα αναλυτικά στοιχεία της πρόθεσης ψήφου αποτυπώνουν τις τάσεις και τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών.

Advertisement

Advertisement

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει τις τάσεις στην πρόθεση ψήφου, τις μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων και την αξιολόγηση των κυριότερων ζητημάτων που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει πολύ μικρές απώλειες και αποτυπώνεται στο 25,2% από το 25,8% του Σεπτεμβρίου, ενώ απολύτως σταθεροποιημένοι είναι με 13,5% και 11,2% η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, με τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της δεύτερης θέσης να είναι στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το ΚΚΕ καταγράφει άνοδο και βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,1% και ακολουθούν με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,3% η Φωνή Λογικής. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει μόλις 2,2%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα πίσω από το οποίο φέρεται να βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστό 2,4%.

Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά – Δυσκολία στην κάλυψη βασικών αναγκών

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό 64%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr. Το αυξημένο κόστος ζωής κυριαρχεί στις ανησυχίες της κοινωνίας, ξεπερνώντας σημαντικά τα υπόλοιπα ζητήματα, με τη διαφθορά να αποτελεί τη βασική εξαίρεση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες αξιολογούν την οικονομική και πολιτική κατάσταση κυρίως με βάση τις επιπτώσεις στο εισόδημά τους και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, μόλις το 5,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ζει άνετα και μπορεί να αποταμιεύει, ενώ το 26,7% αναφέρει ότι διαβιώνει άνετα, χωρίς όμως να του περισσεύουν χρήματα. Αντίθετα, το 41,5% καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία και το 18,6% αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση. Επιπλέον, το 5,9% δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές του ανάγκες.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά, καθιστώντας την αγοραστική δύναμη και την αντιμετώπιση της ακρίβειας κεντρικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης.

Ακρίβεια: Οι βασικές ανάγκες που πιέζουν τα νοικοκυριά

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται στις καθημερινές δαπάνες των νοικοκυριών, με τα τρόφιμα, τους λογαριασμούς ενέργειας και τις μετακινήσεις να αποτελούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr, το 53,2% δυσκολεύεται πολύ ή αρκετά να καλύψει τα έξοδα για τρόφιμα και σούπερ μάρκετ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους λογαριασμούς ενέργειας ανέρχεται στο 55,8%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση από τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, με το 66,1% να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.

Advertisement

Όσον αφορά τα αίτια της ακρίβειας, το 45,2% θεωρεί ότι ευθύνονται εξίσου οι διεθνείς συνθήκες και η κυβερνητική πολιτική. Το 34,2% αποδίδει το πρόβλημα κυρίως στην κυβέρνηση, ενώ το 20% στις διεθνείς εξελίξεις. Τα ευρήματα αναδεικνύουν το κόστος ζωής ως καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής.

Εκτίμηση ψήφου: Η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει την ΕΛΑΣ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί

Με άλλα λόγια, η εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης GPO για το iefimerida καταγράφει τη ΝΔ στην πρώτη θέση με 29,4%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 15,7% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,1%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά στις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η ΕΛΑΣ υποχωρεί κατά 0,9 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2,3 μονάδες, καταγράφοντας μεταβολή των συσχετισμών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, σημαντική πτώση εμφανίζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία από το 7% του Ιουλίου υποχωρεί στο 2,6%, κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Συνολικά, τα ευρήματα αποτυπώνουν διαφοροποιήσεις στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται και μικρότερα πολιτικά σχήματα να καταγράφουν απώλειες.

Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα, αλλά κανένα κόμμα δεν πείθει στην οικονομία

Με άλλα λόγια, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται ως προς την αντίληψη της διοικητικής και οικονομικής ικανότητας, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ευρεία εμπιστοσύνη των πολιτών. Η κυρίαρχη αίσθηση παραμένει ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει ένα επαρκώς ρεαλιστικό και πειστικό οικονομικό σχέδιο. Ωστόσο, όταν η συζήτηση μετατοπίζεται από τη γενική οικονομική διαχείριση στην κοινωνική προστασία και την αναδιανομή, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται πιο ανταγωνιστική απέναντι στη ΝΔ, αναδεικνύοντας ένα πεδίο στο οποίο η αντιπολίτευση διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια πολιτικής διείσδυσης.

Advertisement

Μπορώ επίσης να διαμορφώσω αντίστοιχους μεσότιτλους και για τις υπόλοιπες ενότητες, ώστε να αποκτήσει το κείμενο ενιαία δημοσιογραφική γραμμή.

Προβάδισμα στην αυτοδυναμία, αλλά χωρίς σαφή επιλογή για την επόμενη κυβέρνηση

Με άλλα λόγια, παρότι το 68,5% των πολιτών επιθυμεί αλλαγή κυβερνητικής κατεύθυνσης, δεν διαμορφώνεται αντίστοιχα σαφής συναίνεση για το μοντέλο διακυβέρνησης που θα ακολουθήσει τις εκλογές. Το 42,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 52,7% τάσσεται υπέρ της αυτοδυναμίας, ακόμη κι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές. Τα ευρήματα αποτυπώνουν την αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία για πολιτική αλλαγή και στην αναζήτηση μιας αυτοδύναμης κυβερνητικής λύσης, σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές για την επόμενη ημέρα παραμένουν ανοιχτές.

Πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με άλλα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται πρώτος στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας 28,5%, έναντι 14,8% του Αλέξη Τσίπρα και 9,4% του Νίκου Ανδρουλάκη. Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη διαφορά που καταγράφεται μεταξύ των πολιτικών αρχηγών στη συγκεκριμένη μέτρηση, χωρίς ωστόσο η πρώτη θέση να συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής ή ευρύτερη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.

Advertisement

Περιορισμένη απήχηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Με άλλα λόγια, ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίζει προς το παρόν περιορισμένη άμεση δυναμική, με την πιθανότητα ψήφου να διαμορφώνεται στο 3,2%, ενώ η συνολική δυνητική του απήχηση φτάνει το 10,5%. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να εκφράσει ένα τμήμα των ψηφοφόρων που αναζητούν διαφορετική πολιτική επιλογή, χωρίς ωστόσο να προκύπτει, σε αυτή τη φάση, ένδειξη ευρείας εκλογικής συσπείρωσης γύρω από ένα τέτοιο εγχείρημα.