Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29,3%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και το ΠΑΣΟΚ με 14,3%.

Με βάση την κατανομή των εδρών, δέκα κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει 115 έδρες στο νέο κοινοβουλευτικό σχήμα.

Το 52% των ερωτηθέντων θεωρεί πως δεν υφίσταται αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ το 43% των πολιτών εκφράζει την επιθυμία για αλλαγή της σημερινής κυβέρνησης.

Οι πολίτες αναδεικνύουν την ακρίβεια και τη διαφθορά ως τα κυριότερα προβλήματα της χώρας, ζητώντας παράλληλα μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

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Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,3% στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη, 24 Νοεμβρίου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και προβάδισμα 1,4 ποσοστιαίων μονάδων από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που μετριέται στο 14,3%.

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Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%, Μέρα25 με 3,3%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Νίκη με 1,1% και Νέα Αριστερά με 0,6%.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη ημέρα είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής Νέα Δημοκρατία με 26,6%, ΕΛ.Α.Σ. με 14,2%, ΠΑΣΟΚ με 13%, Ελληνική Λύση με 6%, ΚΚΕ με 5,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,5%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και ΜέΡΑ25 με 3%.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, στην επόμενη Βουλή μπαίνουν 10 κόμματα και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 115 έδρες,

ΕΛ.Α.Σ. 47 έδρες

ΠΑΣΟΚ 43 έδρες

Ελληνική Λύση 20 έδρες

ΚΚΕ 19 έδρες

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 13 έδρες,

Φωνή Λογικής 12 έδρες

Συμμαχία Ελλήνων 11 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες

ΜέΡΑ25 10 έδρες.

Στην ίδια δημοσκόπηση περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, με το 21% να θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση και προτείνει λύσεις, το 16% ότι περιορίζεται σε καταγγελίες και το 11% ότι ασκεί κριτική χωρίς να καταθέτει προτάσεις. Παράλληλα το 43% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, το 32% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής πορείας με διορθώσεις και το 25% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Οι ερωτηθέντες ονομάτισαν, επίσης, την ακρίβεια (48%) και τη διαφθορά (36%) ως τα σημαντικότερα προβλήματα, 1 στους 2 ζητάει μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων ενώ το 48% επιλέγει τη μείωση των φόρων ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.