Βουλή 11 κομμάτων: Το διπλό «αγκάθι» για τη ΝΔ που απειλεί την αυτοδυναμία της – Η στρατηγική που καλείται να ακολουθήσει ο Μητσοτάκης

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,7% η ΝΔ, η ΕΛΑΣ 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 11,3%

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 24,1% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, ακολουθεί η ΕΛΑΣ στο 12,5%

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 24,8% και συγκεντρώνει 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, ποσοστό που δεν της εξασφαλίζει την αυτοδυναμία.

Στη δεύτερη θέση της εκτίμησης ψήφου βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 15,3%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,9%.

Η έρευνα καταγράφει εννέα κόμματα πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει 122 έδρες συνολικά.

Το 63% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 4% δηλώνει σίγουρο για την ψήφο σε ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

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Στο 24,8% στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Palmos Analysis με ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. να αναμετρώνται για τη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, η ΕΛ.Α.Σ. 12,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%. Με την απλή αναγωγή επί των εγκύρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30,2%, 15,3% και 12,9% αντίστοιχα.

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Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά το ποσοστό που θα της εξασφάλιζε αυτοδυναμία.

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα εννέα κόμματα πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή, με την εκτίμηση των εδρών να δίνει 122 στη ΝΔ.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία 30,2%

ΕΛ.Α.Σ. 15,3%

ΠΑΣΟΚ 12,9%

Ελληνική Λύση 7,0%

ΚΚΕ 6,8%

Πλεύση Ελευθερίας 5,0%

Φωνή Λογικής 4,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5%

Συμμαχία Ελλήνων 3,4%

ΜέΡΑ25 2,9%

ΣΥΡΙΖΑ 2,5%

Νίκη 2,3%

Μάχη ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση με 15,3%, έναντι 12,9% του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, με τη μεταξύ τους διαφορά να βρίσκεται στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

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Στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η ΕΛ.Α.Σ. προηγείται με 28% έναντι 24% του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, στον χώρο του Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει προβάδισμα με 18%, έναντι 10% της ΕΛ.Α.Σ.

Η εκτίμηση των εδρών – Στις 122 η ΝΔ

Με βάση τα ποσοστά της δημοσκόπησης, η ενδεικτική κατανομή των 300 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

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Νέα Δημοκρατία 122

ΕΛ.Α.Σ. 47

ΠΑΣΟΚ 39

Ελληνική Λύση 21

ΚΚΕ 21

Πλεύση Ελευθερίας 15

Φωνή Λογικής 14

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11

Συμμαχία Ελλήνων 10

Ο αριθμός των κομμάτων που θα ξεπεράσουν τελικά το όριο του 3% μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατανομή των εδρών και τον πήχη της αυτοδυναμίας.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τη ΝΔ και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει την υψηλότερη εκλογική επιρροή στις ηλικίες άνω των 55 ετών, ενώ καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες 17–24 και 35–44 ετών, όπου βρίσκεται στο 13%.

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Στον χώρο της Κεντροδεξιάς συγκεντρώνει 65%, ενώ στο λεγόμενο κέντρο καταγράφει 25%. Στους ψηφοφόρους που αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά, η ΝΔ συγκεντρώνει 40%, με τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της να αθροίζουν 38%.

Η έρευνα εξετάζει επίσης τη δυνητική απήχηση ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το 4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε, ενώ το 18% απαντά ότι ίσως το επέλεγε.

Παράλληλα, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή.

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