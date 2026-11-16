Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 30%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16% και το ΠΑΣΟΚ με 11%.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προσελκύει το ενδιαφέρον του 14% των ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν σίγουροι ή το σκέφτονται σοβαρά.

Στα ζητήματα της ακρίβειας, της διαφθοράς και των ελληνοτουρκικών, η Νέα Δημοκρατία υπερέχει έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρά την περιορισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης, με το 44% να προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 36% να τάσσεται υπέρ της συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί θετικά τις κυβερνητικές ενέργειες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

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Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, έναντι 13,5% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και 11% του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα για το υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά: το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι σίγουρο ή σκέφτεται σοβαρά να το ψηφίσει.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%.Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Φωνή Λογικής καταγράφουν από 3,5%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει επίσης 3,5%.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 2,5%, με τη Νίκη να καταγράφει 1%.

Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 3,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11,5%. Επιπλέον, το 1% δηλώνει αποχή, λευκό ή άκυρο.

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τη Λένα Φλυτζάνη

Στο 30% διατηρείται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, με προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), η οποία συγκεντρώνει 16%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11%.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά τις δυνάμεις της, την ώρα που η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει πτωτική τάση, χάνοντας μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια επίπεδα, περιορίζοντας ωστόσο την απόσταση από τη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, οι απαντήσεις των πολιτών για την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά αποτυπώνουν την περιορισμένη εμπιστοσύνη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Στο πολιτικό σκηνικό προστίθεται και η πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεντρώνει ήδη αξιοσημείωτο ενδιαφέρον.

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Δημοσκόπηση Pulse: Η εκτίμηση ψήφου και τα ποσοστά των κομμάτων

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία καταγράφεται στο 16%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 11%, έχοντας μειώσει την απόστασή του από την ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Pulse, συνολικά εννέα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά που τους επιτρέπουν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το 30%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί κατά μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια ποσοστά, χωρίς να καταγράφει μεταβολή.

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Το κόμμα Σαμαρά: Το 14% δηλώνει ότι θα το ψηφίσει ή το σκέφτεται σοβαρά

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει το εύρημα της δημοσκόπησης για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με την Pulse, το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι σίγουρο πως θα ψηφίσει το υπό σύσταση κόμμα ή ότι σκέφτεται σοβαρά να το επιλέξει. Το ποσοστό καταγράφεται ενόψει των επικείμενων ανακοινώσεων και αποτυπώνει τη δυνητική εκλογική απήχηση του εγχειρήματος.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την προέλευση των ψηφοφόρων που εμφανίζονται θετικοί σε αυτή την προοπτική, αλλά και τον βαθμό στον οποίο ένα νέο κόμμα θα μπορούσε να επηρεάσει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό.

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Εφόσον η τάση αυτή επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, η παρουσία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανομή των ψήφων και τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια και τη διαφθορά

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο κόμμα θεωρούν ικανότερο να αντιμετωπίσει τρία από τα σημαντικότερα ζητήματα της χώρας: την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση και στις τρεις κατηγορίες, ωστόσο τα ποσοστά της παραμένουν σχετικά χαμηλά. Συγκεκριμένα, το 31% την επιλέγει ως το κόμμα που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα ελληνοτουρκικά, το 24% για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το 22% για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

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Τα ευρήματα καταγράφουν, αφενός, τη διατήρηση της ΝΔ στην πρώτη θέση και, αφετέρου, την απουσία ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που να συγκεντρώνει ευρεία εμπιστοσύνη για τη διαχείριση των συγκεκριμένων ζητημάτων.

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Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Διχασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των πολιτών για το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν μετά τις επόμενες εκλογές.

Το 44% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 36% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Παράλληλα, το 12% εκτιμά ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές, ενώ το 8% δεν τοποθετήθηκε.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός: Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί.

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Στην τρίτη θέση βρίσκεται η απάντηση «κανένας», ενώ χαμηλότερα καταγράφεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Θετικά αξιολογεί τις κυβερνητικές ενέργειες το 46%

Θετική ή μάλλον θετική είναι η αξιολόγηση των ενεργειών της κυβέρνησης για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου από το 46% των ερωτηθέντων.

Αντίθετα, το 40% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη, ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Θετική άποψη από το 64% των Ελλήνων

Θετικά αποτιμούν οι περισσότεροι ερωτηθέντες το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 64% δηλώνει ότι το αξιολογεί θετικά, ενώ το 18% εκφράζει αρνητική άποψη.