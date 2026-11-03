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Ο Νίκος Δένδιας, o Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στις αυθόρμητες απαντήσεις στο σύνολο των ψηφοφόρων προηγείται με ποσοστό 22%, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι στο 13% και ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9% ο υπουργός Υγείας. Την επτάδα συμπληρώνουν οι Κωστής Χατζηδάκης (7%), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (5%), Νίκη Κεραμέως (3%) και Κικίλιας (3%).

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Η εικόνα διαφοροποιείται στις εκτιμήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας που βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκεντρώνει ποσοστό 49% και δεύτερος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης με 35%. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συγκεντρώνει 33% και είναι στην τρίτη θέση. τον ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης με 16%, Μιχ. Χρυσοχοΐδης (14%), Νίκης Κεραμέως (9%). Βασίλης Κικίλιας (6%) και ο Γιώργος Γεραπετρίτης με 6%.

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ερωτήματα και για την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τους πολίτες να εμφανίζονται διχασμένοι σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Το 33% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 32% Αρκετά και το 28% λίγο.