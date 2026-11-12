Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 27,2%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 14% στη δεύτερη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μικρή άνοδο φτάνοντας το 11%, με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κομμάτων.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5% και διατηρεί διαφορά 14,7 μονάδων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στο 15,8%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει ελαφρώς τη θέση του στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, φτάνοντας το 31% έναντι 14,7% του Αλέξη Τσίπρα.

Οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση διαμορφώνονται στο 36%, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Οκτωβρίου.

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Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARC, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει μικρή άνοδο. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, με τις μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση να είναι οριακές.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARC, στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται οι εξής επιδόσεις: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με ποσοστό 27,2% (από 27%), με οριακή άνοδο για την ΕΛ.Α.Σ. στο 14% (από 13,8%), ελαφρώς καλύτερη πορεία για το ΠΑΣΟΚ με 11% (από 10,5%), ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 6,2% (από 6%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1% (από 5,9%). Πηγή: Protagon.gr

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Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας προβάδισμα 14,7 μονάδων έναντι του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ακολουθεί με 15,8%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει οριακή άνοδο σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν βρισκόταν στο 30,4%, ενώ το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει σταθερό.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 10,5% σε 11%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητο. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό, συγκεντρώνοντας 7,4% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Συνολικά, εννέα κόμματα εμφανίζονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή.

Στο 36% διαμορφώνονται οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση, έναντι 36,7% τον Οκτώβριο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σημειώνεται μικρή υποχώρηση της θετικής αξιολόγησης ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ενώ θετικά αξιολογεί την κυβερνητική πολιτική ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει ελαφρώς τη θέση του, συγκεντρώνοντας 31% έναντι 30,6% τον Οκτώβριο. Άνοδο καταγράφει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φτάνει στο 14,7% από 14,2% στην προηγούμενη μέτρηση.

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Το 36% των πολιτών κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά» την θητεία του Κ. Μητσοτάκη και 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά»

Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οσοι ψήφισαν ΝΔ κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση κατά ποσοστό 69,8%.

Στο ΠΑΣΟΚ έκριναν κατά 30% θετικά την κυβέρνηση.