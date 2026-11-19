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Ο Λεβαδειακός «χτύπησε» ξανά με νέο βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο φαίνονται οι δύο πιο πιστοί φίλοι του ανθρώπου – μάλλον και των Βοιωτών – που δεν έλεγαν να αποχωρήσουν από την προπόνηση της ομάδας.

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει δημιουργήσει αρκετές φορές στο παρελθόν βίντεο που έγιναν γρήγορα viral στα social media. Αυτήν την φορά, δύο σκυλιά έκαναν την εμφάνισή τους στην προπόνηση της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού έκαναν δυνατή «προθέρμανση», καθώς προσπαθούσαν να τα απομακρύνουν από το γήπεδο.

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Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, τα δύο σκυλιά αποχώρησαν μετά από αρκετή προσπάθεια και οι παίκτες του Λεβαδειακού συνέχισαν κανονικά την προπόνηση.