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Ο αγώνας της 18ης Αυγούστου κατακυρώθηκε υπέρ του Αστέρα με 3-0, ενώ ο Λεβαδειακός τιμωρήθηκε επιπλέον με χρηματικό πρόστιμο 8.000 ευρώ.

Ο Αστέρας Τρίπολης καταλαμβάνει πλέον τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον στους προγραμματισμένους αγώνες της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στο CAS, αμφισβητώντας την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και χαρακτηρίζοντάς την άδικη.

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Ανατροπή δεδομένων υπήρξε στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό και παίρνει τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την προσφυγή των Αρκάδων και έκρινε ότι ο Λεβαδειακός υπέπεσε σε παράβαση με την αντικανονική συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν στην αναμέτρηση των δύο ομάδων.

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Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι της 18ης Αυγούστου κατακυρώνεται υπέρ του Αστέρα με 3-0, ενώ ο Λεβαδειακός τιμωρείται παράλληλα με πρόστιμο 8.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είχε απορρίψει την ένσταση των Αρκάδων.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τον χάρτη της League Phase του Κυπέλλου. Ο Αστέρας AKTOR παίρνει τη θέση του Λεβαδειακού και ως εκ τούτου, οι ομάδες που είχαν κληρωθεί να αντιμετωπίσουν τους Βοιωτούς θα αγωνιστούν τελικά απέναντι στους Αρκάδες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».

Προσφεύγει στο CAS ο Λεβαδειακός

Να σημειωθεί ότι οι Βοιωτοί προσφεύγουν στο CAS για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, έχοντας ως στόχο την ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης.

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«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

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Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια».

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