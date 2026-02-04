Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν «σίφουνας» από την Τρίπολη για την εξ’ αναβολής 17η αγωνιστική της Super League, κέρδισε τον Αστέρα 0-3 με τα γκολ των Ντάνι Γκαρσία, Ταρέμι, Μάρτινς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +1 από την δεύτερη ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχαν ζητήσει την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα για να προετοιμαστούν για το ματς με την Λεβερκούζεν, στην League Phase του Champions League.

Το παιχνίδι:

Γκολ από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρσία

Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν το προβάδισμα στην Τρίπολη με το «καλημέρα», καθώς μόλις στο 3′ και έπειτα από το γέμισμα του Ποντένσε, ο Ντάνι Γκαρσία έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα και έπιασε ένα δυνατό σουτ, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με την φανέλα των Πειραιωτών για το 0-1.

Στο 8′ ο Ολυμπιακός έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Ποντένσε να εκτελεί το φάουλ βρίσκοντας τον Ταρέμι, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσιντώτας είπε «όχι» και απομάκρυνε με δυσκολία. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν όμως και δεύτερο τέρμα με τον Ταρέμι. Ο Ιρανός πήρε την πάσα από τον Ποντένσε, έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία βρίσκοντας στον Σίπσιτς και τελικά κατέληξε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 0-2 (27′).

«Κλείδωσε» τη νίκη ο Ολυμπιακός – Γκολ ο Μάρτινς, απίστευτο «χορευτικό» Ποντένσε

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Έσε κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα, μοιράζοντάς την δεξιά, με τον Αργεντίνο να πατάει περιοχή, να δέχεται το γύρισμα και να σουτάρει άουτ από καλό σημείο (51′). Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ποντένσε βγήκε από αριστερά και «άδειασε» την άμυνα του Αστέρα με μία φοβερή προσποίηση, δίνοντας την μπάλα στον Ταρέμι. Εκείνος έκανε ένα διαγώνιο σουτ, με τον Μάρτινς να «πετάγεται» στην φάση από κανονική θέση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 (59′).

Στην συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης, ενώ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στον αγώνα και τον Κλέιτον, τη νέα μεταγραφική προσθήκη της ομάδας. Τελικά, ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (8/2).

Οι συνθέσεις:

Αστέρας Τρίπολης: (Μίλαν Ράσταβατς) Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Καστάνο, Σίπσιτς, Πομόνης, Αλάγκμπε (Γιαμπλόνσκι 78′), Γκονζάλες (Τσικο 61′), Μεντιέτα (Μπαρτόλο 61′), Μίτροβιτς (Κέτου 61′), Εμμανουηλίδης, Τζοακίνι

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (Καλογερόπουλος 76′), Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε (Μουζακίτης 65′), Νασιμέντο, Μάρτινς (Αντρέ Λουίζ 64′), Ποντένσε (Γιαζίτζι 75′), Ταρέμι (Κλέιτον 64′)