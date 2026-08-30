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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά στο τριακοστό πρώτο λεπτό έπειτα από σέντρα του Σάλιακα.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, ενώ είχαν και δοκάρι με τον Ελ Κααμπί στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, αποτρέποντας τη διεύρυνση του σκορ υπέρ της ομάδας του Πειραιά στα τελευταία λεπτά.

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Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Ολυμπιακός δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών και, ακόμη και αν άφησε ανεκμετάλλευτες αρκετές εξ αυτών, εξασφάλισε νέα σημαντική νίκη στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 1-0.

Θετικό ξεκίνημα στη φετινή Super League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τη δραματική επικράτηση σε βάρος του Ατρομήτου στην πρεμιέρα, πέρασε από το “Θ.Κολοκοτρώνης”, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με “χρυσό” σκόρερ τον Ζότα Σίλβα.

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Οι γηπεδούχοι ήταν την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 7ο λεπτό, με τον Ορόσκο να κλέβει την μπάλα από τον Πιρόλα και να αναγκάζει σε δύσκολη επέμβαση τον Ορτέγκα. Οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο 12΄, όταν ο Ελ Κααμπί επιχείρησε μια κεφαλιά η οποία κόντραρε σε σώματα αμυντικών και η μπάλα έφυγε κόρνερ. Ο αγώνας κύλησε σε χαμηλό ρυθμό και δίχως φάσεις μέχρι το ημίωρο, όμως η κατάσταση άλλαξε στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και να κυριαρχεί στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό, με τον Σάλιακα να γεμίζει στην περιοχή και τον Ζότα Σίλβα να παίρνει μόνος του την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 38΄ ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε απειλητικό γύρισμα, το οποίο πέρασε παράλληλα από την εστία του Παπαδόπουλου, ενώ στο 44΄ λίγο έλειψε να γίνει το 0-2. Ο Σιπιόνι πραγματοποίησε εξαιρετική ενέργεια και πάσα στον Σίλβα, ο οποίος κόπηκε, με τον Ρόκα να δοκιμάζει ένα ψιλοκρεμαστό τελείωμα το οποίο πέρασε λίγο έξω.

Με μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, αφού η κεφαλιά του Ελ Κααμπί έπειτα από σέντρα του Τικνιζιάν στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Η επόμενη “ερυθρόλευκη” απειλή ήρθε στο 58΄ και πάλι με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Αστέρα.

Ο Αστέρας προσπάθησε σταδιακά να πάρει μέτρα στο γήπεδο και στο 70΄ ανησύχησε την αντίπαλη άμυνα, με τον Μέντες να εκτελεί άστοχα ύστερα από το γύρισμα του Κετού. Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 85΄, με του σουτ του Πέρεθ μέσα από την περιοχή να περνά άουτ. Μέχρι το φινάλε, ο Ολυμπιακός πλησίασε τρεις ακόμη φορές στο 2-0 μέχρι το φινάλε. Ο Παπαδόπουλος απέκρουσε τόσο το τελείωμα του Μαρτίνς σε τετ α τετ στο 86΄, όσο και το δυνατό σουτ του Ρέτσου στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΓΚΟΛ: – / 31΄ Σίλβα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 39΄ Κετού, 41΄ Κουρμπέλης, 43΄ Ορόσκο / 14΄ Ρέτσος, 58΄ Έζε

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙΑ: – / 46΄ Ελ Κααμπί

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Λάσκαρης, Μέντες, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονσάλες, Κουρμπέλης, Ορόσκο, Μπαρτόλο, Κετού, Ρικαρντίνιο

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί.