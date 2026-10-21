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Μαγειρεύουμε φουρνιστά κοχύλια με μανιτάρια και μπεσαμέλ για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε μανιτάρια λευκά σε λεπτές φέτες, πράσο λεπτοκομμένο, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δεντρολίβανο ξερό και γραβιέρα τριμμένη.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 40′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

500 γρ. ζυμαρικά κοχυλάκια

600 γρ. μανιτάρια λευκά, σε λεπτές φέτες

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1 πράσο, λεπτοκομμένο

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

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500 ml φρέσκο γάλα

60 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

2 κ.γ. δεντρολίβανο ξερό

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50 ml ελαιόλαδο

50 γρ. βούτυρο αγελάδας

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Αρχικά βράζουμε, σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, τα κοχυλάκια για 2′ λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε και τα αδειάζουμε σε ένα μέτριο πυρίμαχο ταψί.

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Στην ίδια κατσαρόλα, άδεια πλέον, ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα μανιτάρια με το κρεμμύδι, το πράσο, το δεντρολίβανο και αλατοπίπερο για περίπου 3′-4′, ανακατεύοντας, μέχρι να μαλακώσουν.

Τα αδειάζουμε στο ταψί με τα κοχυλάκια, ανακατεύουμε να αναμειχθούν και τα στρώνουμε ομοιόμορφα.

Μετριάζουμε τη φωτιά, ρίχνουμε στην ίδια κατσαρόλα το βούτυρο και το αλεύρι και ανακατεύουμε έντονα με το σύρμα μέχρι να σχηματιστεί μια κρέμα. Ρίχνουμε αργά αργά το γάλα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα για περίπου 5′, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία μπεσαμέλ.

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Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Απλώνουμε την μπεσαμέλ σε μια λεπτή στρώση. Πασπαλίζουμε με το τυρί. Ψήνουμε για περίπου 15′, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #242» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.