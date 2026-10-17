Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για χοιρινό με πορτοκάλι και κυδωνάτες πατάτες απαιτεί μιάμιση ώρα ψησίματος σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου.

Το κρέας σοτάρεται αρχικά σε ελαιόλαδο και στη συνέχεια ψήνεται σε γάστρα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τη σάλτσα εσπεριδοειδών.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή εύκολου τιραμισού με βάση από γιαούρτι, καφέ και μπισκότα, το οποίο απαιτεί μία ώρα αναμονής στο ψυγείο.

Το γλυκό ολοκληρώνεται με πασπάλισμα κακάο και προαιρετικά κανέλας πριν το σερβίρισμα σε μπολάκια για τους καλεσμένους του τραπεζιού.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε χοιρινό με πορτοκάλι στο φούρνο και κυδωνάτες πατάτες.

Θα προσθέσουμε σκόρδο, θυμάρι τριμμένο, καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη, μουστάρδα πικάντικη, ξύσμα και χυμό λεμονιού.

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Για γλυκό, εύκολο τιραμισού με γιαούρτι.

Καλή όρεξη.

Χοιρινό στο φούρνο με πορτοκάλι και κυδωνάτες πατάτες

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 1 ώρα και 30′

Υλικά

1 κιλό χοιρινή σπάλα, σε 8 κομμάτια

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700 γρ. πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

1 κ.σ. θυμάρι ξερό, τριμμένο

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½ – 1 καυτερή πιπερίτσα, ψιλοκομμένη

45 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για τη σάλτσα

χυμός από 2 πορτοκάλια + 2 λεμόνια

ξύσμα από 1 λεμόνι + ½ πορτοκάλι

100 γρ. μουστάρδα πικάντικη

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45 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

για τη σάλτσα

Αρχικά ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να αναμειχθούν καλά.

για το χοιρινό

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

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Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια του χοιρινού.

Έπειτα, τα σοτάρουμε σε φαρδιά κατσαρόλα στο ελαιόλαδο, σε δυνατή φωτιά, μέχρι να πάρουν χρώμα από όλες τις μεριές, για 5′-6′.

Τα μεταφέρουμε σε μια γάστρα και προσθέτουμε τις πατάτες, τα σκόρδα, το θυμάρι και την πιπερίτσα. Αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και στρώνουμε ομοιόμορφα τα υλικά. Περιχύνουμε με τη σάλτσα και κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι της.

Ψήνουμε για 1 ώρα και στη συνέχεια ξεσκεπάζουμε το σκεύος και ψήνουμε για άλλα 30′, μέχρι να ροδίσουν τα υλικά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #250» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Εύκολο τιραμισού με γιαούρτι

iStock

Μερίδες: 6-8

Προετοιμασία: 35′

Αναμονή: 1 ώρα

Υλικά

για τη βάση γιαουρτιού

500 γρ. γιαούρτι αγελαδινό, πλήρες, στραγγιστό

2-3 κ.σ. καφές εσπρέσο (έτοιμος, βρασμένος, ζεστός)

1⁄2 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. μέλι (προαιρετικά)

για τις στρώσεις

8-10 μπισκότα Biscoff ή άλλα μπισκότα που μας αρέσουν, όπως πτι μπερ (αν επιλέξουμε μικρότερα, υπολογίζουμε περισσότερα)

για την επικάλυψη

1-2 κ.σ. κακάο σε σκόνη

λίγη κανέλα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

για τη βάση γιαουρτιού

Σε ένα μεγαλούτσικο μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα το γιαούρτι, τον καφέ και το εκχύλισμα βανίλιας, μέχρι να αναμειχθούν καλά και να γίνει μια αφράτη και λεία κρέμα.

Δοκιμάζουμε και, αν θέλουμε το μείγμα να είναι γλυκό, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε.

Αν μας αρέσει ως έχει, παραλείπουμε το μέλι. Αδειάζουμε το μισό μείγμα σε ένα μέτριο πυρέξ, ώστε το πάχος του να είναι περίπου 2 εκ. Ισιώνουμε την επιφάνεια με ένα μαχαιράκι.

για τις στρώσεις

Στρώνουμε τα μπισκότα στην επιφάνεια της κρέμας, πιέζοντάς τα ελαφρά για να μισοβυθιστούν και έτσι να μαλακώσουν λίγο.

Καλύπτουμε τα μπισκότα με το υπόλοιπο μείγμα γιαουρτιού, προσεκτικά, για να μη μετακινηθούν τα μπισκότα, και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Σκεπάζουμε χαλαρά το πυρέξ με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα, για να σφίξει λίγο η κρέμα και να μαλακώσουν τα μπισκότα.

Βγάζουμε από το ψυγείο και πασπαλί- ζουμε όλη την επιφάνεια με το κακάο. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε από πάνω και με λίγη κανέλα.

Σερβίρουμε το τιραμισού σε μπολάκια, με μεγάλες κουταλιές.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.