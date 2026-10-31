Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την προετοιμασία λαβρακιού πολίτικου στη λαδόκολλα, το οποίο μαγειρεύεται με ντομάτα, κρόκο Κοζάνης, βούτυρο, ελαιόλαδο και λεμόνι για δέκα λεπτά.

Τα φιλέτα ψαριού αλείφονται με το μείγμα κρόκου και λεμονιού πριν το ψήσιμο και σερβίρονται συνοδευόμενα από χόρτα, ζεστό ψωμί και φέτες λεμονιού.

Για επιδόρπιο προτείνεται το κεσκιούλ, μια παραδοσιακή κρέμα αμυγδάλου που παρασκευάζεται με γάλα, ζάχαρη, βανίλια και αλεύρι αμυγδάλου, η οποία απαιτεί ψύξη πριν το σερβίρισμα.

Το γλυκό γαρνίρεται με φιλέ αμυγδάλου ή φιστίκια και σπόρους ροδιού, ολοκληρώνοντας το μενού που προορίζεται για τέσσερα έως έξι άτομα.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μια συνταγή από την Πόλη. Λαβράκι στη λαδόκολλα, με ντομάτα, λεμόνι και βούτυρο.

Θα προσθέσουμε κρόκο Κοζάνης, ελαιοόαδο, αλλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Συνοδεύουμε με χόρτα, ζεστό ψωμί και φέτες λεμονιού.

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Για γλυκό, ένα υπέροχο κεσκιούλ. Η πολίτικη κρέμα αμυγδάλου γαρνιρισμένη με φιλέ αμυγδάλου και σπόρους ροδιού.

Καλή όρεξη.

Λαβράκι πολίτικο στη λαδόκολλα, με ντομάτα, λεμόνι και βούτυρο

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 10′

Αναμονή: 30′

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Υλικά

τα φιλέτα από 2 λαβράκια του 1 κιλού το καθένα

6 στήμονες κρόκος Κοζάνης, διαλυμένοι σε 2 κ.σ. καυτό νερό

4 κ.σ. χυμό λεμόνι

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½ κ.γ. ξύσμα από λεμόνι

8 λεπτές φέτες ντομάτας (2-3 χλστ.)

40 γρ. βούτυρο αγελάδος

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4 κ.γ. ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αλατοπιπερώνουμε καλά τα ψάρια και τα αφήνουμε στην άκρη.

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Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το λεμόνι με τους διαλυμένους στήμονες κρόκου. Με αυτό το μείγμα αλείφουμε τα φιλέτα και τα αφήνουμε για 30′ στο ψυγείο.

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Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Κόβουμε 4 κομμάτια λαδόκολλα, το καθένα περίπου 35×35 εκ. Βάζουμε σε κάθε λαδόκολλα 2 φέτες ντομάτας, αλατοπιπερώνουμε, ραντίζουμε με 1 κ.γ. ελαιόλαδο και ακουμπάμε επάνω 1 φιλέτο ψαριού. Αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε το 1/4 από το βούτυρο και κλείνουμε σε πακέτο.

Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα 3 φιλέτα και βάζουμε τα πακέτα σε ένα ρηχό ταψί.

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Ψήνουμε για περίπου 8′-10′, ανάλογα με το πάχος του φιλέτου. Ανοίγουμε προσεκτικά τις λαδόκολλες και σερβίρουμε τα φιλέτα με το ζουμί τους.

Συνοδεύουμε με χόρτα, ζεστό ψωμί και φέτες λεμονιού.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #159» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Κεσκιούλ – Πολίτικη κρέμα αμυγδάλου

Κεσκιούλ/iStock

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 35′

Αναμονή: 2 ώρες και 30′

Υλικά

800 ml φρέσκο γάλα πλήρες (ή γάλα αμυγδάλου ή άλλο φυτικό γάλα)

150 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

100 γρ. αλεύρι αμυγδάλου ή λευκά αμύγδαλα, αλεσμένα σε σκόνη

25 γρ. κορν φλάουρ, διαλυμένο σε 3 κουτ. σούπας κρύο νερό

για το γαρνίρισμα

2 κ.σ. φιλέ αμυγδάλου (ή σπασμένη ψίχα από κελυφωτά φυστίκια)

1 κ.σ. σπόροι ροδιού

Εκτέλεση

Αρχικά ρίχνουμε, σε μέτρια κατσαρόλα εκτός φωτιάς, το γάλα, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλεύρι αμυγδάλου και ανακατεύουμε πολύ καλά.

Τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να βράσει για 5′ ανακατεύοντας.

Προσθέτουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 10′-15′, ανακατεύοντας ασταμάτητα με το σύρμα, μέχρι η κρέμα να βράσει και να δέσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και μοιράζουμε το κεσκιούλ σε 6 μικρά μπολάκια.

Σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη, για να μη σχηματιστεί κρούστα, και αφήνουμε να χλιαρύνει αρκετά.

Βάζουμε τα μπολάκια στο ψυγείο για 2-3 ώρες, μέχρι το κεσκιούλ να κρυώσει και να σφίξει.

Γαρνίρουμε με φιλέ αμυγδάλου και σπόρους ροδιού.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #60».