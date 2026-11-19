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Ο υπουργός Εξωτερικών εμφανίζεται πλέον λιγότερο κατηγορηματικός σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές του προθέσεις.

Η αυξανόμενη υποστήριξη προς τον Ρούμπιο συνδέεται με τις αμφιβολίες που διατυπώνονται για την πολιτική πορεία του Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ρούμπιο προηγείται δημοσκοπικά έναντι του αντιπροέδρου, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση.

Η πιθανή υποψηφιότητα του Ρούμπιο ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις από απομονωτιστές ψηφοφόρους λόγω των θέσεών του σε διεθνή ζητήματα.

Η τελική έκβαση της κούρσας εξαρτάται επίσης από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υποψηφίων.

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Έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκαλεί το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για την προεδρία στις εκλογές του 2028. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ολοένα και περισσότερα στελέχη, δωρητές και πολιτικοί παράγοντες των Ρεπουμπλικανών επιχειρούν να τον πείσουν να μπει στην κούρσα της διαδοχής του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το πολιτικό τοπίο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εμφανίζεται ιδιαίτερα ρευστό.

Η αυξανόμενη υποστήριξη προς τον Ρούμπιο συνδέεται και με τις αμφιβολίες που έχουν αρχίσει να διατυπώνονται για τις προοπτικές του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ο τελευταίος θεωρούνταν μέχρι πρότινος ο επικρατέστερος διάδοχος του Τραμπ, ωστόσο η πολιτική του στάση μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και οι δημόσιες αναφορές του στον πόλεμο με το Ιράν έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε τμήματα του κομματικού μηχανισμού.

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Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, εμφανίζεται πλέον λιγότερο κατηγορηματικός ως προς τα πολιτικά του σχέδια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ενώ στο παρελθόν διαβεβαίωνε συνεργάτες του ότι δεν ενδιαφέρεται για την προεδρική υποψηφιότητα και ότι θα στήριζε τον Βανς, το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να επαναλάβει δημόσια αυτή τη δέσμευση.

Παράλληλα, άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του αναφέρουν ότι εξετάζει σοβαρότερα το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση. Ο ίδιος εξακολουθεί να αποφεύγει κάθε συζήτηση για τις εκλογές του 2028, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Το ενδιαφέρον για τον Ρούμπιο ενισχύθηκε μετά την ομιλία του σε συνέδριο της Federalist Society, όπου παρουσίασε ένα όραμα για τον ρόλο και την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Ορισμένοι από τους συνεργάτες του εκτίμησαν ότι οι τοποθετήσεις του είχαν χαρακτηριστικά μιας πρώιμης πολιτικής πλατφόρμας, με σαφείς αναφορές στη διεθνή επιρροή της Αμερικής.

«Ο Μάρκο είναι το όνομα που ακούω συχνότερα από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νιουτ Γκίνγκριτς, περιγράφοντας το κλίμα που διαμορφώνεται στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

Το πλεονέκτημα Ρούμπιο και οι αμφιβολίες για τον Βανς

Η ενίσχυση της υποψηφιότητας Ρούμπιο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σε έρευνα της Emerson College που δημοσιοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών συγκεντρώνει το 36% των προτιμήσεων σε αυθόρμητη αναφορά υποψηφίων για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, έναντι 20% του Τζέι Ντι Βανς. Σε ερώτηση με συγκεκριμένες επιλογές, το ποσοστό του Ρούμπιο ανεβαίνει στο 44%, ενώ ο αντιπρόεδρος συγκεντρώνει 24%. Emerson Polling+1

Ωστόσο, η πιθανή υποψηφιότητα Ρούμπιο συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν και η σταθερή υποστήριξή του στις στρατιωτικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο με τους πιο απομονωτιστές ψηφοφόρους του κινήματος MAGA όσο και με ανεξάρτητους ψηφοφόρους που έχουν δυσαρεστηθεί από τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

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Επιπλέον, ο Ρούμπιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα, λόγω και της καταγωγής του από οικογένεια Κουβανών μεταναστών. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι τα επόμενα δύο χρόνια ενδέχεται να αποτελέσουν κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για την προώθηση αλλαγών στο πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές αποφάσεις του αναμένεται να είναι και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί υποστηρικτές του Ρούμπιο εκτιμούν ότι μια υποψηφιότητά του θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εφόσον εξασφάλιζε τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να επιλέξει άμεσα διάδοχο.

Την ίδια στιγμή, η μάχη για το χρίσμα ενδέχεται να είναι πολυπρόσωπη, καθώς ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ και η κυβερνήτης του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που εξετάζουν τις επιλογές τους.

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Το βασικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν ο Μάρκο Ρούμπιο θα αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία, αλλά και αν θα καταφέρει να εμφανιστεί ως ο υποψήφιος που μπορεί να διατηρήσει την εκλογική βάση του Τραμπ, διευρύνοντας παράλληλα την απήχηση των Ρεπουμπλικανών πέρα από τον στενό πυρήνα του MAGA.