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Οι αρμόδιοι φορείς απέδωσαν τις διαδοχικές δυσλειτουργίες σε εργασίες συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις συστημάτων.

Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών απέκλεισαν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων ή συντονισμένων ενεργειών από ξένα κράτη.

Οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια παραμένουν σε επιφυλακή για προληπτικούς λόγους, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για να επιβεβαιώσουν την απουσία εξωτερικών απειλών.

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Τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας επανέλαβαν ομόφωνα σήμερα, ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, πως τα διαδοχικά τεχνικής φύσης περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ ούτε συνδέονται μεταξύ τους ούτε είναι αποτέλεσμα «κακόβουλων» κυβερνοεπιθέσεων.

Αν και «κατανοεί πως η χρονική συγκυρία αυτών των περιστατικών εγείρει ερωτήματα», ο διευθυντής της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, διαβεβαίωσε πως «πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά δυσλειτουργιών που συνδέονται με επιχειρήσεις συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις», στις εισαγωγικές δηλώσεις του ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής επιφορτισμένης με θέματα εσωτερικής ασφαλείας.

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Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, τεχνικές βλάβες έπληξαν διαδοχικά προϊόντα της Microsoft σε ολόκληρο τον κόσμο, οδήγησαν σε μια σπάνια αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και ακόμα και χθες, έθεσαν εκτός λειτουργίας το ευαίσθητο δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών, της NSA.

Ερωτηθείς από πολλούς κοινοβουλευτικούς επί του θέματος, ο Τζέι Κλέιτον εξέφρασε την «πολύ μεγάλη βεβαιότητά» του ότι πίσω από αυτή τη σειρά τεχνικών βλαβών δεν υπάρχει «ούτε συντονισμένη ενέργεια ούτε κάποιος πράκτορας που να ενεργεί κατ’ εντολή ξένου κράτους».

«Είμαι βέβαιος σε ποσοστό 98% για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει να κάνει με αντιπάλους που παραβίασαν τα συστήματά μας», επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Οι ειδικοί μας στην κυβερνοασφάλεια βρίσκονται επί τόπου (…) για προληπτικούς λόγους και για μία ακόμη φορά, δεν έχουμε εντοπίσει καμία κακόβουλη δραστηριότητα μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ράια, συμπληρώνοντας πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι σε ποσοστό 120%».

Ερωτηθείς ειδικά για τη NSA, ο Τζέι Κλέιτον επιβεβαίωσε πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας «επιχείρησης συντήρησης ρουτίνας».

Μπροστά σε αυτές τις διαδοχικές βλάβες, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογράμμισε «τον ρυθμό των τεχνολογικών προόδων που επιταχύνεται».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε ήδη επιχειρήσει να εμφανιστεί καθησυχαστικός χθες από την Ασία δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ή «αποδεικτικό στοιχείο» που να καταδεικνύουν μια σύνδεση των περιστατικών ή την εμπλοκή «κακόβουλων πρακτόρων» που έχουν εντοπιστεί και ευθύνονται για αυτήν τη διαδοχή δυσλειτουργιών.