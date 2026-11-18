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Η έλλειψη κρίσιμων πυρομαχικών αναγκάζει το Πολεμικό Ναυτικό να επανακωδικοποιεί παλαιούς πυραύλους για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.

Οι δηλώσεις του Cao προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Παρά τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται, η χρήση παλαιών πυρομαχικών εγκυμονεί κινδύνους αστοχίας, όπως η αποτυχία έκρηξης κατά την πρόσκρουση σε επιλεγμένους στόχους.

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παραδοχή του υποψηφίου για τη θέση του επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Hung Cao, ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα που έχουν ξεπεράσει το όριο ζωής τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Cao βρέθηκε την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του διορισμού του. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, την πίεση που δέχονται οι στρατιωτικοί πόροι των ΗΠΑ, αλλά και τα περιστατικά με τις απόπειρες αυτοκτονίας ανάμεσα σε μέλη του Πολεμικού Ναυτικού.

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Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονη κριτική τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στους πυραύλους Tomahawk. Όπως αποκάλυψε, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί στη Μέση Ανατολή πυραύλους που έχουν περάσει το όριο ζωής τους, εξαιτίας των ελλείψεων σε κρίσιμα πυρομαχικά.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, το Ναυτικό έχει βρει τρόπο να «επανακωδικοποιεί» τους συγκεκριμένους Tomahawk, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση «Epic Fury», όπως έχει ονομαστεί η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Για να εξηγήσει τη διαδικασία, ο Cao χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά του, αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του: «Προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Ξέρετε, το ψωμί -πράγματα όπως το ψωμί- δεν λήγουν. Απλώς τα βρέχετε λίγο με νερό και τα βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα, και είναι έτοιμα», είπε.

Τι συμβαίνει στους πυραύλους που ξεπερνούν το όριο ζωής τους

Τα πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων και οι πύραυλοι, διαθέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, καθώς με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων.

Ωστόσο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει τη δυνατότητα να επανεγκρίνει τη χρήση τους, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι δεν παρουσιάζουν φθορές, όπως διάβρωση.

Η πρακτική αυτή, ωστόσο, δεν εξαλείφει όλους τους κινδύνους. Ένα από τα ενδεχόμενα είναι οι πύραυλοι να μη λειτουργήσουν όπως προβλέπεται και να μην εκραγούν κατά την πρόσκρουση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περσινή επίθεση των ΗΠΑ κατά ισλαμιστικών στόχων στη Νιγηρία, τα Χριστούγεννα, όταν αρκετοί πύραυλοι δεν εξερράγησαν. Μάλιστα, ορισμένοι εντοπίστηκαν αργότερα σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς να έχουν εκραγεί.