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Ο υπουργός παρακολούθησε τον αγώνα από πολυτελή σουίτα επιχειρηματία που διατηρεί κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων με το υπουργείο του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η χρήση του αεροσκάφους ήταν νόμιμη και επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας και επικοινωνίας.

Ο Μάλιν αρνήθηκε οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά, δηλώνοντας ότι δεν συζητήθηκαν επαγγελματικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον επιχειρηματία.

Η πρώην βουλευτής Μπάρμπαρα Κόμστοκ άσκησε δημόσια κριτική στον υπουργό, ζητώντας την παραίτησή του λόγω της προκλητικής στάσης του.

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Νέο σκάνδαλο ξέσπασε στην κυβέρνηση Τραμπ με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος χρησιμοποίησε το κυβερνητικό αεροσκάφος για να ταξιδέψει από την Ουάσινγκτον για να παρακολουθήσει αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, την ώρα που χιλιάδες πολίτες δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν λόγω του χάους στα αεροδρόμια.

Δημοσίευμα της New York Post, ο Μάλιν ταξίδεψε το Σάββατο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των LSU Tigers με τους Texas Longhorns, μόλις μία ημέρα αφότου ο ίδιος και ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, είχαν επιχειρήσει να εξηγήσουν δημόσια τα προβλήματα που επηρέασαν σχεδόν 15.000 επιβάτες.

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Μάλιστα, όταν δημοσιογράφος έθεσε τη σχετική ερώτηση στον Μάλιν, στον αέρα εκπομπής, εκείνος προσπάθησε να απαντήσει όμως η αμηχανία του ήταν τόσο έντονη που έχανε τα λόγια του.

Η χρονική συγκυρία προκάλεσε επικρίσεις, καθώς μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών παρέμενε εγκλωβισμένος στα αεροδρόμια λόγω της τεχνικής δυσλειτουργίας, για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σε πολυτελή σουίτα επιχειρηματία με κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων

Πέρα από τη χρήση του κυβερνητικού αεροσκάφους, αντιδράσεις προκάλεσε και η παρουσία του Αμερικανού υπουργού σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου.

Ο Μάλιν εθεάθη να παρακολουθεί τον αγώνα από τη σουίτα του Μπεν Μπορντελόν, διευθύνοντος συμβούλου της Bollinger Shipping, εταιρείας που έχει εξασφαλίσει κυβερνητικές συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η παρουσία του υπουργού στον ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας του επιχειρηματία προκάλεσε ερωτήματα για τη σχέση κυβερνητικών αξιωματούχων με εταιρείες που αναλαμβάνουν μεγάλα κρατικά έργα.

Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαγγελματική συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

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Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υπερασπίστηκε τον Μάλιν, υποστηρίζοντας ότι η χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους ήταν απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από τις υποχρεώσεις της θέσης του.

«Ο υπουργός Μάλιν υποχρεούται βάσει νόμου να ταξιδεύει με κυβερνητικό αεροσκάφος. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβασή του σε ασφαλείς επικοινωνίες και να μπορεί να ανταποκριθεί στη συνταγματική του υποχρέωση για τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη New York Post.

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Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «για οποιαδήποτε πτήση δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του ως υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, πληρώνει προσωπικά».

Ο Μάλιν ρωτήθηκε για το επίμαχο ταξίδι το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC. Υποστήριξε ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό ή απρεπές, ενώ επέμεινε ότι στη σουίτα του Μπορντελόν δεν συζητήθηκαν επαγγελματικά ζητήματα.

«Παραιτήσου αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια»

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Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Βιρτζίνια, Μπάρμπαρα Κόμστοκ (Barbara Comstock), η οποία επιτέθηκε δημόσια στον υπουργό μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

«Είναι δυνατόν να είσαι τόσο μεγάλος κόπανος εκτός υπηρεσίας, υπουργέ Μάλιν; Μπορούμε, επιτέλους, να αποκτήσουμε έναν πραγματικό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας που να μη βρίσκεται στη θέση του μόνο για τα προνόμια;» έγραψε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία του υπουργού στην πολυτελή σουίτα της ναυτιλιακής εταιρείας, την ώρα που πολλοί επιβάτες αναγκάζονταν να διανυκτερεύσουν στα αεροδρόμια.

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«Κάθεσαι σε πολυτελή σουίτα ναυτιλιακής εταιρείας μαζί με διασημότητες, ενώ οι απλοί πολίτες κοιμούνται στα πατώματα των αεροδρομίων; Φύγε από εκεί! Παραιτήσου, αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

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Η υπόθεση Μάλιν δεν είναι η πρώτη που προκαλεί αντιδράσεις για τη χρήση κυβερνητικών αεροσκαφών από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ανάλογη κριτική έχει δεχθεί και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), για τη χρήση κρατικού αεροσκάφους σε ταξίδια αναψυχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Δεκέμβριο, κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με πολλαπλές μετακινήσεις του Πατέλ με κυβερνητικό αεροσκάφος αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Οι δύο υποθέσεις έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη χρήση κρατικών μέσων μεταφοράς από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα όταν οι μετακινήσεις τους συνδέονται με προσωπικές δραστηριότητες.