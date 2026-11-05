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Οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο υπουργός προετοιμάζεται να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πηγές εκτιμούν ότι η αποχώρησή του αποτελεί λογική κίνηση, καθώς η παραμονή στο υπουργικό συμβούλιο ενδεχομένως να βλάψει τις μελλοντικές εκλογικές του προοπτικές.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές περί παραίτησης ως εντελώς αβάσιμα και ψευδή νέα.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων περί αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι προετοιμάζεται να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Την πληροφορία μεταδίδει ο Independent, επικαλούμενος πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει αναλάβει τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, φέρεται να προετοιμάζεται για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Βασικός αντίπαλός του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών αναμένεται να είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

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Ωστόσο, το State Department, διαψεύδει το δημοσίευμα και κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμα ψεύτικα νέα από φανταστικές ανώνυμες ‘πηγές’». Το Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι ανυπομονεί να ‘ξαναδεί’ αυτή την ‘αναφορά’ τις επόμενες εβδομάδες για να γιορτάσει ακόμα ένα ταπεινωτικό αυτογκόλ.

🚨 JUST IN: The State Department is SHREDDING reports that Sec. Marco Rubio is about to RESIGN to run for president in 2028 "Completely baseless fake news from made-up anonymous ‘sources’" The State Dept. said they look forward to "revisiting this ‘report’ in the coming weeks to celebrate yet another humiliating own goal." White House spokesman: "The glue-sniffing hacks at The Independent." They are putting this "ousting" narrative out too about Pete Hegseth and Robert F. Kennedy Jr. Marco is doing a great job! November 5, 2026

Γιατί πληθαίνουν τα σενάρια αποχώρησης του Ρούμπιο

Οι συζητήσεις για πιθανή αποχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είχαν ξεκινήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν εκτιμήσει τότε ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να εγκαταλείψει την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύθηκαν μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτέλεσε σημαντική πολιτική δοκιμασία για την προεδρία Τραμπ.

Όπως αναφέρει ο Independent, ο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένα από τα έως και πέντε μέλη του σημερινού υπουργικού συμβουλίου που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Η στάση Ρούμπιο απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Ρούμπιο θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να αποδώσει την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια πηγή χαρακτήρισε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση λογική κίνηση, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή του στο υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές του για τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος.

«Αυτή τη στιγμή, ο Ρούμπιο είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σαφώς μπροστά από τον Βανς. Ωστόσο, δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών, ενώ η σύνδεσή του με την κυβέρνηση θα έβλαπτε ούτως ή άλλως τις πιθανότητές του», ανέφερε η πηγή στον Independent.

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Προς το παρόν, τα σενάρια αποχώρησης και οι πληροφορίες περί προετοιμασίας του Ρούμπιο για τις εκλογές του 2028 βασίζονται στις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένη απόφαση του Αμερικανού υπουργού.

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