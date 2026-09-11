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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1. Η 46χρονη παρουσιάστρια, όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost, είχε εδώ και αρκετές μέρες ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τη διοίκηση του σταθμού ώστε να καθοριστούν όλες οι βασικές λεπτομέρειες για το νέο μαγκαζίνο που θα παρουσιάσει.

Στο δείπνο του ΑΝΤ1 στις αρχές της εβδομάδας, η Φαίη Σκορδά μίλησε σε πολύ θερμό κλίμα με τον Θοδωρή Κυριακού.

Αν και η αρχική σκέψη ήταν να τοποθετηθεί στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού, τελικά (όπως είχε γίνει τον Γενάρη με την Κατερίνα Καραβάτου) η Φαίη Σκορδά θα καλημερίζει το κοινό του ΑΝΤ1 στις 09.50, την ίδια ώρα δηλαδή που θα ξεκινάει η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα τις καθημερινές.

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Η Φαίη Σκορδα, με σύνολο Dolce&Gabbana, ανάμεσα στον Henning Tewes και τον Σάκη Ρουβά.

Φαίη Σκορδά: Μειωμένο μπάτζετ, ανεβασμένη διάθεση

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκαν αρκετά πράγματα που ήθελε να γνωρίζει και η ίδια όχι μόνο για το περιεχόμενο της εκπομπής αλλά και το μπάτζετ της. Η ίδια, όπως ήταν φυσικό ήθελε να διασφαλίσει και συγκεκριμένους στενούς της συνεργάτες, που είχε δίπλα της τόσο στον ΣΚΑΪ όσο και στο MEGA.

Όσο για το πάνελ, το οποίο ακούγεται ότι θα περιορίζεται σε δύο ή τρία πρόσωπα, έχουν ήδη πέσει αρκετά ονόματα στο τραπέζι, ενώ η ίδια δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να έχει μαζί της τον αγαπημένο και έμπιστο φίλο της, Άρη Καβατζίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί μέχρι αυτή τη στιγμή, η εκπομπή της Φαίης Σκορδά θα έχει τρίωρη διάρκεια και θα δίνει προτεραιότητα στην ψυχαγωγία χωρίς όμως να αγνοεί τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας ενώ η πρεμιέρα της θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο.

Όσο για την ίδια, προς το παρόν τηρεί σιγή ιχθύος και περιμένει την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, στην οποία θα αποκαλυφθεί και ο τίτλος της εκπομπής της.