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Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, χωρίς ωστόσο να αφήνει στην άκρη τη γυμναστική. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την παραμονή της σε ξενοδοχείο, όπου φαίνεται να γυμνάζεται, να σηκώνει βάρη και να χαλαρώνει στη σάουνα.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης πραγματοποιούν μαζί τις διακοπές τους, ενώ ο γάμος τους δεν πρόκειται να γίνει μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Η ημερομηνία του μυστηρίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί σε πολύ κλειστό κύκλο.

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Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο να χαλαρώνει, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική της κατάσταση. Στο πρόγραμμα γυμναστικής της περιλαμβάνονται κοιλιακοί, γέφυρες, ασκήσεις για πόδια και γλουτούς, καθώς και προπόνηση με ιμάντες TRX.

Παράλληλα, από τις διακοπές της στην Κύπρο δεν έλειψαν οι δραστηριότητες. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από ιππασία στην παραλία, padel και golf, αλλά και από στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα και τη θάλασσα.