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Όταν κάνουμε γυμναστική, ο ιδρώτας είναι αναπόφευκτος. Αυτό που δεν είναι πάντα ξεκάθαρο είναι τι πρέπει να κάνουμε με το πρόσωπό μας πριν και μετά την προπόνηση. Να το πλύνουμε πριν πάμε στο γυμναστήριο ή να περιμένουμε μέχρι να τελειώσουμε; Και τελικά, μπορεί ο ιδρώτας να προκαλέσει σπυράκια;

Η απάντηση είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε. Σύμφωνα με δερματολόγους που μίλησαν στο Real Simple, το σημαντικότερο είναι να πλένουμε το πρόσωπό μας μετά τη γυμναστική, με μία βασική εξαίρεση: αν φοράμε μακιγιάζ ή βαριά προϊόντα στο πρόσωπο, καλό είναι να τα αφαιρέσουμε πριν ξεκινήσουμε.

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Πριν από τη γυμναστική: Δεν είναι απαραίτητο το πλύσιμο

Αν έχουμε ήδη καθαρό πρόσωπο και δεν φοράμε μακιγιάζ, δεν χρειάζεται να το πλύνουμε ξανά πριν από την άσκηση. Αν όμως έχουμε foundation, concealer ή άλλα προϊόντα, καλό είναι να τα αφαιρέσουμε, καθώς ο ιδρώτας και η λιπαρότητα μπορούν να συνδυαστούν με αυτά και να συμβάλουν στην απόφραξη των πόρων. Η American Academy of Dermatology συστήνει επίσης την αφαίρεση του μακιγιάζ πριν από την άσκηση.

Αν γυμναζόμαστε σε εξωτερικό χώρο, φυσικά δεν ξεχνάμε το αντηλιακό. Για δέρμα με τάση ακμής, η AAD προτείνει, μεταξύ άλλων, προϊόντα με την ένδειξη μη φαγεσωρογόνο, ώστε να μην φράζουν εύκολα τους πόρους.

Μετά την προπόνηση είναι η στιγμή που μετράει

Μόλις τελειώσουμε, καλό είναι να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας όσο πιο σύντομα μπορούμε. Το Real Simple αναφέρει ότι ο ιδρώτας από μόνος του δεν είναι ο «εχθρός», όμως όταν παραμένει στην επιδερμίδα μαζί με λιπαρότητα, βακτήρια και υπολείμματα μπορεί να συμβάλει σε ερεθισμούς και φραγμένους πόρους.

Η AAD συστήνει μετά την άσκηση να χρησιμοποιούμε ένα ήπιο, μη φαγεσωρογόνο καθαριστικό, χωρίς έντονο τρίψιμο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε ντους, τουλάχιστον μπορούμε να πλύνουμε το πρόσωπό μας με ένα ήπιο καθαριστικό.Η Cleveland Clinic επίσης συστήνει τον καθαρισμό μετά την άσκηση, ειδικά σε όσους έχουν ακνεϊκό δέρμα.

Και τα μηχανήματα του γυμναστηρίου;

Αλτήρες, λαβές, στρώματα και μηχανήματα είναι κοινόχρηστες επιφάνειες. Αν τα αγγίζουμε και στη συνέχεια σκουπίζουμε με τα χέρια μας τον ιδρώτα από το πρόσωπό μας, μεταφέρουμε στο δέρμα μας ό,τι υπάρχει στα χέρια μας.

Γι’ αυτό η AAD προτείνει να σκουπίζουμε με αντιβακτηριδιακό μαντηλάκι τον κοινόχρηστο εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσουμε και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

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Προσοχή στο υπερβολικό τρίψιμο

Το ότι ιδρώσαμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρίψουμε το πρόσωπό μας μέχρι να νιώσουμε «πεντακάθαροι». Το έντονο τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει την επιδερμίδα και να επιδεινώσει την ακμή.

Οι δερματολόγοι προτείνουν να χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας κάνοντας απαλό μασάζ με χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια να ταμπονάρουμε απαλά το πρόσωπο με καθαρή πετσέτα η χειροπετσέτες.

Και μετά τον καθαρισμό, ενυδάτωση

Δεν ξεχνάμε την ενυδατική μας. Ακόμη και το λιπαρό ή ακνεϊκό δέρμα χρειάζεται ενυδάτωση μετά τον καθαρισμό. Αν έχουμε τάση για σπυράκια, μπορούμε να επιλέξουμε προϊόντα που δεν έχουν πρόσθετα έλαια και είναι μη φαγεσωρογόνα.

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Αν δεν μπορούμε να πλυθούμε αμέσως

Αν φεύγουμε βιαστικά από το γυμναστήριο και δεν έχουμε πρόσβαση σε νιπτήρα, δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Μπορούμε, αν γίνεται, να ξεπλύνουμε το πρόσωπό μας με νερό και να ταμπονάρουμε απαλά τον ιδρώτα με χαρτί, μέχρι να πλυθούμε κανονικά.

Με πληροφορίες από Real Simple,American Academy of Dermatology,Cleveland Clinic

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