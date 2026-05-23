Η γυμνάστρια Natalie Yco μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο τη μητέρα της, η οποία έζησε μέχρι τα 99 χρόνια συνεχίζοντας να χορεύει, να κάνει βάρη και να περπατά καθημερινά, ενώ και η θεία της, στα 90 της πλέον, εξακολουθεί να οδηγεί.

Παρόλα αυτά, η 58χρονη personal trainer από το Λος Άντζελες δεν βασίζεται αποκλειστικά ούτε στα γονίδια ούτε στην τύχη. Δίνει καθημερινή προσοχή στη διατροφή της, τη φυσική άσκηση και την ψυχική ισορροπία, επιδιώκοντας να διατηρηθεί υγιής και αυτόνομη για πολλά ακόμη χρόνια.

Όπως λέει, οι περισσότεροι δυσκολεύονται να πιστέψουν την πραγματική της ηλικία. «Θα πουν, “Ω, φαίνεσαι λες και είσαι στα 30 σου”. Αυτό, νομίζω, είναι που με παρακινεί», αναφέρει χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, σημαντικό κίνητρο για να ενισχύει όσο περισσότερο μπορεί τον οργανισμό της αποτελεί και η φροντίδα της μητέρας του συντρόφου της, η οποία πάσχει από νόσο Parkinson, μια εμπειρία που της υπενθυμίζει πώς μπορεί να είναι η ζωή χωρίς ανεξαρτησία και κινητικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Μιλώντας στο Today, η ίδια αποκάλυψε τις συνήθειες που ακολουθεί για υγιή γήρανση, επισημαίνοντας προς τους αναγνώστες και ιδιαίτερα προς τις γυναίκες άνω των 50 πως «ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε».

Για την Yco, ο ποιοτικός ύπνος παίζει κομβικό ρόλο τόσο στην αποκατάσταση του σώματος όσο και στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Οι ειδικοί προτείνουν επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Η ίδια είχε έρθει αντιμέτωπη με έντονη αϋπνία την περίοδο της περιεμμηνόπαυσης, κάτι που την άφησε εξαντλημένη επί μήνες μέχρι να βρει την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Η προπόνηση με βάρη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της. Συμβάλλει στην πρόληψη της σαρκοπενίας, δηλαδή της σταδιακής μείωσης μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας που συνοδεύει την ηλικία, ενώ μελέτες τη συνδέουν και με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Η ίδια ξεκίνησε να γυμνάζεται σε γυμναστήριο στα 19 της, καθώς το άσθμα δεν της επέτρεπε να συμμετέχει σε ομαδικά αθλήματα όταν ήταν παιδί. Στα 21 της έγινε γυμνάστρια, όμως μόνο στις αρχές των 50 άρχισε να συνδέει ουσιαστικά τη μυϊκή δύναμη με τη μακροζωία.

Εξηγώντας γιατί θεωρεί τόσο σημαντική την ενδυνάμωση, σημειώνει πως τη βοηθά όχι μόνο να διατηρεί μια εικόνα που την κάνει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, αλλά και να παραμένει λειτουργική όσο μεγαλώνει. Όπως λέει, εύχεται ακόμη και στα 80 της να μπορεί να σηκωθεί μόνη της αν πέσει κάτω.

Η Yco δεν ακολουθεί πρακτικές όπως ο διαλογισμός ή η πρωινή καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο. Προτιμά να περπατά, ιδανικά μέσα στη φύση και υπό το φυσικό φως της ημέρας, μια συνήθεια που, σύμφωνα με έρευνες, συμβάλλει στη μείωση του άγχους, της κατάθλιψης αλλά και του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η διατροφή της περιλαμβάνει αυξημένη ποσότητα πρωτεΐνης, φυτικών ινών, σύνθετων υδατανθράκων και πολύτιμων μικροθρεπτικών στοιχείων. Συνήθως το πρωινό της περιέχει βρώμη ή πίτουρο βρώμης μαζί με πρωτεΐνη σε σκόνη, μπανάνες ή μύρτιλα. Στον καφέ της συνηθίζει να βάζει λίγο φυτικό γάλα και μία κουταλιά κολλαγόνου. Το μεσημεριανό της βασίζεται σε ποιοτική πηγή πρωτεΐνης συνοδευόμενη από λαχανικά, παρόμοια με τη φιλοσοφία που ακολουθεί και στο βραδινό της γεύμα.

Πηγή: Today

