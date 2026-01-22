Μετά τον Δήμο Γλυφάδας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε και ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή το βράδυ της Τετάρτης (21/1).

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

Οι εικόνες από τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία είναι δραματικές.