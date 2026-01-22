Η Άνω Γλυφάδα είναι η περιοχή που επλήγη πιο σοβαρά από το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας η οποία μάλιστα κόστισε και τη ζωή σε μια 56χρονη γυναίκα η οποία αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα και κατέληξε.

Μια ακόμη γυναίκα παρασύρθηκε επίσης αλλά σώθηκε εξαιτίας της παρέμβασης δύο ανδρών, που ακόμη και αυτοί δυσκολεύτηκαν για να μην τους παρασύρρει επίσης ο χείμαρρος.

Η επόμενη ημέρα στην περιοχή αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα.

Πέτρες και άλλα φερτά υλικά είχαν «πλημμυρίσει» τους δρόμους, τα λασπόνερα ήταν παντού, οχήματα είχαν εγκλωβιστεί από το νερό της βροχής ακόμη και μέσα σε πυλωτές ενώ άλλα ήταν αδύνατον να μετακινηθούν καθώς ήταν παγιδευμένα από μικρά βουναλάκια που σχημάτισαν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Κάτοικοι και συνεργεία του δήμου από το νωρίς το πρωί άρχισαν το δύσκολο έργο του καθαρισμόυ που δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί άμεσα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος και νέων βροχοπτώσεων σήμερα.