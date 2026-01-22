Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε με απίστευτη σφοδρότητρα τα ΝΑ της χώρας και την Αττική αφού δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και σήμερα.

Χθες στο Άστρος Κυνουρίας ένας λιμενικός, σημαιφόρος στον βαθμό και 53 ετών, που ήταν εν ώρα υπηρεσίας σκοτώθηκε καθώς προσπάθησε να δέσει ένα μικρό σκάφος και παρασύρθηκε από τα κύματα. Ήταν σε πεζή περιπολίαι μαζί με την διοικήτρια του τοπικού Λιμεναρχείου αμέσως μεταφέρθηκε στο Κένρο Υγείας στο ‘Αστρος αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Λίγο αργότερα έχασε τη ζωή της και μία 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου, καθώς ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από άλλο όχημα. Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Μια ακόμη γυναίκα κινδύνεψε επίσης στην Άνω Γλυφάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν. Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.

Κακοκαιρίας συνέχεια

Στο μεταξύ, η κακοκαιρία συνεχίζεται και λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονται κοντά στις εκβολές του μεγάλου Ρέματος, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο της πόλης λόγω της υπερχείλησης του ρέματος.

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους του Ασπροπύργου καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννου. Οι κάτοικοι της περιοχής Γκορυτσά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας. Πλέον έχει υποχωρήσει αισθητά η στάθμη των υδάτων του χειμάρρου κάτω από την γέφυρα. Νωρίτερα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος καθώς και στις δύο όχθες του χειμάρρου υπάρχουν σπίτια, και η στάθμη των υδάτων είχε ανέβει πάρα πολύ.

Για ακόμα μία φορά σε κακοκαιρία το ρέμα της Πικροδάφνης φούσκωσε. Από το πρωί ο Δήμος έστησε ανάχωμα προκειμένου το νερό να μην περάσει σε σημείο που είχε υποστεί καθίζηση από προηγούμενη κακοκαιρία πριν από 3-4 βδομάδες και επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Κλιμάκια του Δήμου, πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Επίσης, οι δρόμοι στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στου Ρέντη μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το νερό κατέκλυσε το οδόστρωμα, τα οχήματα κινούνταν αργά και προσεκτικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας, η οποία βρισκόταν επί ποδός, όπως και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Τα περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στην Αττική εντοπίστηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπός, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον Δήμο Σαρωνικού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε περισσότερες από 450 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχή βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΑΣ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την περιοχή της Αττικής, διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει στις οδούς:

Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγίου Εφραίμ (από 16:50’ ώρα της 21/01/2026).

ΚλείσιμοΠαραλιακή Ανώνυμη οδός (Ωρωπός) από το ύψος της Επαρχ. Οδού Αμφιαρείου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους (από ώρα 19:40’ της 21/01/2026)

Ανοίξεως από Μαρκόνι έως Ηγουμενίτσας (Αθήνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. (Από 22:25΄ ώρα της 21/01/2026).

Αρίωνος (Ραφήνα) από το ύψος της Λ. Μαραθώνος. (Από 23:46΄ ώρα της 21/01/2026).

Λ. Ποσειδώνος (Νέα Μάκρη) από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας. (Από 02:16΄ ώρα της 22/01/2026).

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις μετακινήσεις με τον ΗΣΑΠ καθώς από τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιούνταν μόνο το δρομολόγιο από το Μοσχάτο ως την Καλλιθέα. Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τον κόσμο που έφτανε με πολύ μεγάλη δυσκολία στους συγκεκριμένους σταθμούς του ηλεκτρικού και διαπίστωνε ότι δεν γίνεται η κυκλοφορία. Ο όγκος των υδάτων που έπεσαν μεταξύ του σταθμού του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, απομακρύνθηκε ωστόσο επειδή παρατηρούνταν χαμηλή τάση δεν ξεκίνησε άμεσα η λειτουργία. Ωστόσο γινόντουσαν κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά μέχρι το Φάληρο και πίσω, αλλά και από τον Ταύρο μέχρι την Κηφισιά.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Εύβοια, χιόνια και περιορισμοί στη Στερεά Ελλάδα

Στο μεταξύ, δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία η Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, ενώ σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα. Στην παραλία της Κύμης, τα μανιασμένα κύματα απείλησαν να προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Κάρυστο, όπου οι τοπικές αρχές απηύθυναν διαρκείς εκκλήσεις προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος, σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια ώρα, στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία η ύφεση των φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα σε συνεργεία και μηχανήματα να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου, από Λαμία προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο οδικό τμήμα Λαμίας-Δομοκού, μετά τις 22:00, έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών, καθώς το χιόνι απομακρύνθηκε. Ωστόσο, παραμένουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου (14,5 χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων (72,346 χλμ.) και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού αργά το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενώ χρειάστηκαν να επέμβουν μηχανηματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και σε ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα.