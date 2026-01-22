Δεύτερη ημέρα της φονικής κακοκαιρίας σήμερα που άφησε πίσω της δύο νεκρούς σε Γλυφάδα και Παράλιο Άστρος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Ρεκόρ βροχής

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια. Μέχρι τις 20:00, στην περιοχή Παπάγου σημειώθηκαν 146,4 χιλιοστά βροχής, στην Τακτικούπολη Τριζηνίας 130,4 χιλιοστά και στον Βύρωνα 126,4 χιλιοστά, ενώ σε πολλές περιοχές της Αττικής τα ύψη ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη

Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Τα ύψη βροχής καθώς και άλλα στοιχεία καιρού αποκωδικοποιημένα από τα συνοπτικά δελτία της ΕΜΥ της 21ης Ιανουαρίου 2026.@EMY_HNMS @CivPro_GR pic.twitter.com/Y8vkzQeVf3
January 21, 2026

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.