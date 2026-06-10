ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ - Παρουσια του Π.τ.Δ Προκοπη Παυλοπουλου και του Αρχιεπισκοπου ΙΕρωνυμου που τελεσε τον Αγιασμο των εγκαινιων του Ξενωνα Μ.Α.Φ ΓΑΛΙΛΑΙΑ της Ι.Μητροπολης Μεσογιας και Λαυρεωτικης ξεκινησε σημερα επισημα η λειτουργια της Μοναδας Ανακουφισης Φροντιδας για πασχοντες απο καρκινο. Στην εκδηλωση παρευρεθηκαν βουλευτες ολων των κομματων, ο αντιπεριφερειαρχησ Πετρος Φιλιππου και ολοι οι χορηγοι (Ιδρυμα Λατση, Ιδρυα Νιαρχος, οι τραπεζες Εθνθικη EUROBANK , ALPHA, CITIBANK το αεροδρομιο Ελ Βενιζελος, ο εφοπλιστης Χατζηιωαννου, ο εφοπλιστης Θανασης Μαρτινος, το Ιδρυμα Βουδουρη καθως και πολλοι αλλοι Φωτο Χρηστος Μπονης



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Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η λειτουργία της νέας, μεγάλης δημόσιας δομής ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η μονάδα, η οποία αποτελεί καρπό μεγάλης ιδιωτικής χορηγίας, θα παραδοθεί εξ ολοκλήρου στο ΕΣΥ, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό στο εγχώριο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, εκδόθηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θέτει, για πρώτη φορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων μονάδων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

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«Η Ελλάδα χρειάζεται 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας και σταδιακά θα ξεκινήσει η ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων κλινών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Σταύρος Νιάρχος”, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027. Επίσης, θα αναπτυχθούν 40 κλίνες στο Θεαγένειο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα λειτουργήσει η πρώτη μονάδα Δημόσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Αττική», δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εξηγεί από την πλευρά του ότι «το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής νόσου έως το τέλος της ζωής και το πένθος. Η ανάπτυξη μονάδων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αξιοπρεπή διαβίωση των ασθενών, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα στερείται την απαραίτητη φροντίδα στις πιο δύσκολες στιγμές».

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου “Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας στον τομέα της υγείας”, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το μοντέλο της «Γαλιλαίας» και οι τρεις πυλώνες

Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το νέο σύστημα αναπτύσσεται σχεδόν από το μηδέν, έχοντας ως πρότυπο την επιτυχημένη δομή «Γαλιλαία» της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Το πλάνο θα στηριχθεί σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Νοσοκομειακές κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας.

ανακουφιστικής φροντίδας. Αυτόνομες μονάδες (ξενώνες).

(ξενώνες). Εξειδικευμένες κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα, οι διαθέσιμες υποδομές στη χώρα είναι ελάχιστες. Περιορίζονται κυρίως σε λίγες κλίνες στο νοσοκομείο «Σπηλιοπούλειο» στην Αθήνα, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία ακόμη 40 κλινών στο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης.

Μια ανάγκη για 135.000 ασθενείς ετησίως

Η ανακουφιστική φροντίδα δεν συνδέεται αποκλειστικά με το τελικό στάδιο μιας ασθένειας. Στόχος της είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς (ιατρικά, ψυχολογικά και πνευματικά) καθ’ όλη τη διάρκεια μιας σοβαρής νόσου, καθώς και η ολιστική στήριξη της οικογένειάς του, ακόμη και κατά την περίοδο του πένθους.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 120.000 έως 135.000 ασθενείς χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα κάθε χρόνο. Το 95% εξ αυτών θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί στο σπίτι. Αντίθετα, σήμερα λειτουργούν μόλις τρία σχετικά προγράμματα που καλύπτουν μόλις 600 ασθενείς ετησίως. Advertisement

Πώς λειτουργεί μια πρότυπη διεπιστημονική ομάδα

Η «Γαλιλαία», που αποτελεί τον «φάρο» για τη νέα δημόσια δομή, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο και Αντιπρόεδρο τη γυναικολόγο-ογκολόγο Αλίκη Τσερκέζογλου.

Η καρδιά της μονάδας χτυπά στις διεπιστημονικές ομάδες. Γιατροί, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί συνεργάζονται στενά με ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, ιερείς και εξειδικευμένους εθελοντές. Η φροντίδα αυτή απλώνεται από τα εξωτερικά ιατρεία και το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης μέχρι την εξειδικευμένη υποστήριξη των φροντιστών στο σπίτι.

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