Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ομάδες της ΕΚΑΜ αλλά και ΟΠΚΕ από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών την επιχείρησή τους για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών και όπλων.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και να διαπιστώσουν τους ρόλους τους και οργάνωσαν την επιχείρηση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σπείρα φαίνεται πως ξεκίνησε τη δράση της από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μέχρι αυτήν την ώρα οι αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις και μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών και φυσιγγίων.